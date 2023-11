Android 14 kommt später: Samsung macht Rückzieher

Die Story begann eigentlich ungewöhnlich: Im rumänischen Samsung-Forum hat der Hersteller eine Liste veröffentlicht, wann welches Smartphone mit Android 14 ausgestattet wird. Diese Listen tauchen jedes Jahr zuerst in den Foren auf, bevor sie dann auch in der Members-App veröffentlicht werden. Doch in diesem Jahr kam es anders.

So ist die Liste im offiziellen Forum nicht mehr aufrufbar. In unserem Beitrag dazu kannst du noch eine Kopie davon einsehen. Jedoch scheint die Liste nicht mehr aktuell zu sein. So hätte das Samsung Galaxy A54 bereits am 15. November das Update erhalten sollen. Bisher ist auf unserem Testgerät jedoch kein Update eingetroffen.

Da die Liste ersatzlos entfernt wurde, ist das Update allem Anschein nach noch nicht bereit, veröffentlicht zu werden. Etwas war an der Liste auch ungewöhnlich: So gab es zum ersten Mal genaue Datums-Angaben, ab wann das Update für welches Modell zur Verfügung stehen soll. Das ist ungewöhnlich, weil Updates bei Samsung immer in Wellen über ein paar Tage hinweg verteilt werden und demnach nicht bei jedem Nutzer am selben Tag eintreffen.

Wie geht es jetzt weiter?

Dass es wegen des Verschwindens der Liste zu krassen Verspätungen beim Update auf Android 14 kommen wird, ist nicht zu befürchten. Vermutlich hat einfach jemand zu früh eine nicht finale Version der Liste veröffentlicht und dieser Fehler wurde nun behoben, indem Samsung die Liste wieder gelöscht hat.

Wir gehen davon aus, dass Samsung schon in Kürze eine aktualisierte Liste veröffentlichen wird und fast alle Modelle noch in diesem Jahr mit Android 14 und One UI 6.0 ausgestattet werden. So hat der koreanische Hersteller in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Job beim Verteilen der Updates gemacht und war dabei immer einer der schnellsten Hersteller auf dem Markt.

Ob dein Samsung-Handy Android 14 und One UI 6 bekommt, hängt von Modellreihe und Alter deines Handys ab:

Galaxy S Serie: ab Baujahr 2019 drei Android-Updates und ab Baujahr 2021 vier Android-Updates.

Galaxy Z Serie: ab Baujahr 2019 drei Android-Updates und ab Baujahr 2021 vier Android-Updates.

Galaxy A Serie: ab Baujahr 2019 drei Android-Updates und ab Baujahr 2022 vier Android-Updates.

Galaxy M Serie: ein bis zwei Updates ohne Garantie.

Galaxy Tablets: ab Baujahr 2019 drei Android-Updates und ab Baujahr 2022 vier Android-Updates.

Eine vollständige Liste mit allen unterstützten Modellen von Samsung und anderen Herstellern findest du in unserer Android 14 Updateliste.