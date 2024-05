Viele machen es falsch: So solltest du dein Handy lieber nicht aufladen

Wer ein neues Handy kauft, macht das auch oft, weil der Akku des alten Smartphones nicht mehr lange durchgehalten hat. Damit die Akkulaufzeit des neuen Geräts möglichst lange gut bleibt, sollte man einige Dinge beachten. In unserem Ratgeber „Die größten Akku-Mythen und wie du deinen Handy-Akku richtig lädst“ geben wir dir Tipps, die du kennen solltest. Doch vor einem Fehler warnen jetzt auch Hersteller von Smartphones.

Handy aufladen: So lieber nicht

Jeden Abend vor dem Schlafengehen schließen viele ihr Handy zum Laden an. Die Idee dahinter: morgens ist der Akku wieder voll. Doch wirklich gut ist die Idee nicht. Das Problem dabei: Die permanente Aufladung verursacht Wärme. Und die ist schlecht für den Akku deines Smartphones. Aus diesem Grund sollte man sein Smartphone auch nicht im Sommer über einen längeren Zeitraum im Auto liegen lassen. Doch das ist ein anderes Thema. Liegt das Handy beim Aufladen zumindest auf dem Nachttisch oder im Regal, ist das aber halb so schlimm. Befindet es sich im Bett, wird das Smartphone aber zur Gefahr.

„Du solltest nicht auf einem Gerät, einem Netzteil oder einem Qi-Ladegerät schlafen oder diese Geräte unter eine Decke, ein Kissen oder deinen Körper legen, solange sie an eine Stromquelle angeschlossen sind“, erklärt etwa Apple auf seiner Internetseite. Und das gilt nicht nur für das iPhone, sondern für alle Handys. Wer sein Smartphone unterwegs mit einer Powerbank auflädt und es dabei in der Hosen- oder Jackentasche hat, weiß, wie warm das Gerät werden kann. Kommt man nicht drumherum, das Handy unterwegs aufladen zu müssen, sollte man es dabei zumindest nicht in der Tasche lassen. Das kann nämlich nicht zu einem Brand führen, sondern schädigt den Akku, der dadurch an Kapazität einbüßt und nicht mehr so lange durchhält.

Hier solltest du dein Smartphone lieber nicht laden

Lädst du dein Smartphone jede Nacht, hängt das Gerät zusammengerechnet rund vier Monate des Jahres an der Steckdose. Vorausgesetzt, du schläfst acht Stunden. Zwar belaufen sich die Kosten fürs Handyladen auf nur wenige Euro pro Jahr. Doch nimmst du das Gerät vom Kabel, kannst du trotzdem sparen. Und meist gibt es nicht nur ein Handy im Haushalt. Übrigens: Geheimdienste warnen davor, das Handy beispielsweise am Flughafen oder im Hotel aufzuladen. Hier erklären wir dir, warum.