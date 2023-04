Achtung! So solltest du niemals dein Handy aufladen und das ist die Alternative

Der Akku ist die Schwachstelle des Smartphones. Insbesondere unterwegs suchen viele Handy-Nutzer nach Lademöglichkeiten. Powerbanks sind inzwischen eine günstige und beliebte Option, um auch unterwegs das Handy aufladen zu können. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten. Vor einer warnt jetzt aber sogar die zentrale Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten, das FBI.

Handy aufladen: Darauf solltest du lieber verzichten

Ob am Flughafen, im Hotel oder in Einkaufszentrum: Mittlerweile gibt es an vielen Orten kostenlose Möglichkeiten, sein Handy aufzuladen. Dafür installieren die Betreiber meist USB-Steckplätze. Und Smartphone-Nutzer ohne Powerbank sind ihnen dafür dankbar. Doch das FBI warnt jetzt davor, solche öffentlichen Stromquellen fürs Aufladen des Smartphones zu nutzen. „Verwenden Sie keine kostenlosen Ladestationen in Flughäfen, Hotels oder Einkaufszentren“, so der Geheimdienst der US-Regierung. „Kriminelle haben Wege gefunden, öffentliche USB-Anschlüsse zu verwenden, um Malware und Überwachungssoftware auf Geräte zu übertragen.“

Das bedeutet: Wer sein Handy an einem öffentlichen USB-Steckplatz auflädt, riskiert, dass seine Daten beim Ladevorgang an Kriminelle übertragen werden. Einerseits. Andererseits können Betrüger während des Ladens Programme aufs Handy installieren, die dich ausspähen. So können sie Zugang zum Online-Banking und anderen sensiblen Daten bekommen.

Das ist die bessere Alternative

Insbesondere für unterwegs gibt es kleine Powerbanks, die das Handy einmal wieder komplett aufladen. In den allermeisten Fällen langt das und so ein externer Akku eines namhaften Herstellers wie Anker ist schon für unter 20 Euro zu haben. Eine weitere Alternative, die auch das FBI statt öffentlicher USB-Steckplätze empfiehlt: die öffentliche Steckdose. Dafür muss man lediglich sein Ladegerät mitnehmen. Der Vorteil hierbei: Am eigenen Ladegerät lädt das Handy meist deutlich schneller auf als an öffentlichen USB-Steckplätzen.

Solltest du unterwegs keine dieser Möglichkeiten haben und dir bleibt nur ein USB-Steckplatz im Hotel oder am Flughafen, um den leeren Akku deines Smartphones aufzuladen, solltest du dein Handy während des Ladevorgangs gesperrt lassen. Noch besser ist es, wenn du dein Smartphone beim Laden ausschaltest.

