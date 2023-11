Kein Android 14: Xiaomi schließt manche Nutzer vom Update aus

Während sich viele Xiaomi-Nutzer bereits darauf freuen, in Kürze Android 14 auf ihren Smartphones zu installieren, gibt der chinesischer Hersteller neue Beschränkungen bekannt. So sollen Handys mit einem entsperrten Bootloader das Update nicht erhalten. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt oder neu das Gerät ist. So werden unter anderem auch Nutzer mit einem neuen Smartphone der Xiaomi 13 Reihe ausgeschlossen.

Was ist ein entsperrter Bootloader?

Der Bootloader ist das Startprogramm eines Smartphones. Dieses ist dafür verantwortlich Android zu starten, wenn du das Smartphone einschaltest. Standardmäßig ist der Bootloader gesperrt. Bedeutet, du kannst nur die offizielle Android-Version des Herstellers auf deinem Smartphone nutzen.

Jedoch war es bisher möglich den Bootloader zu entsperren und so Updates schneller zu erhalten oder neuere Android-Versionen zu nutzen als vom Hersteller vorgesehen. Das Entsperren funktioniert dabei über eine PC-Software.

Xiaomi ist dieses Vorgehen offensichtlich ein Dorn im Auge. So kündigt man an, Geräte mit einem entsperrten Bootloader künftig nicht mehr mit Updates zu versorgen. Das betrifft nicht nur Android 14 zusammen mit HyperOS, sondern auch reguläre Updates von MIUI 14.

Ist mein Gerät betroffen?

Für technisch visierte Nutzer ist diese Änderung kaum ein Problem. So entsperren die meisten Nutzer ihr Gerät ohnehin, um eine andere Software als das offizielle MIUI oder zukünftig HyperOS auf ihrem Smartphone zu nutzen.

Problematisch ist es hingegen für Nutzer, die möglicherweise ohne es zu wissen ein bereits entsperrtes Gerät gekauft haben. So kaufen einige Händler günstige Geräte aus China und entsperren den Bootloader, um diese Handys dann mit dem europäischen MIUI auszustatten und hier mit Gewinn zu verkaufen.

Der einfachste Weg, um zu überprüfen, ob das eigene Smartphone betroffen ist, funktioniert über einen Neustart. Beim Starten taucht unter dem Xiaomi-, Redmi- oder Poco-Logo ein gelbes Schloss auf, wenn der Bootloader entsperrt ist.

Es ist möglich, den Bootloader wieder zu sperren. Entsprechende Anleitungen für dein Xiaomi-Smartphone finden sich auf YouTube. Jedoch ist dies mit einigem Aufwand verbunden und erfordert einen Computer.

Xiaomi macht das Entsperren schwieriger

Mit dem neuen HyperOS macht Xiaomi es von vorneherein schwieriger, den Bootloader zu entsperren. So muss man im Xiaomi Community Forum mindestens Level 5 haben und darf nur noch drei Geräte pro Jahr entsperren. Diese Beschränkung soll verhindern, dass Händler günstige Geräte aus anderen Ländern kaufen und diese auf eigene Faust entsperren und hierzulande verkaufen. Bisher gelten die neuen Einschränkungen nur für Nutzer aus China. Jedoch ist davon auszugehen, dass Xiaomi die Regeln auch hierzulande umsetzt, sobald HyperOS global veröffentlicht wird.