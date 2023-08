Samsung: Riesiges Update für Handys Tablets und Smartwatches

Smartphones mit klappbarem Display, sogenannte Foldables, werden langsam beliebter. Laut Angaben von Samsung lagen die Vorverkaufszahlen des neue Galaxy Z Flip5 und des parallel neu vorgestellte Galaxy Z Fold5 um rund 50 Prozent über den Zahlen der Vorgängermodelle Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Fold4. Jetzt kündigt der koreanische Hersteller an, dass sich Nutzer zahlreicher Smartphones auf ein umfangreiches Software-Update freuen können. Das jetzt offiziell angekündigte One UI 5.1.1 bringt ausgewählte Funktionen der aktuellen Foldable-Generation auch auf vorherige Modelle.

So wird das Update auf One UI 5.1.1 noch im August auf dem Galaxy Z Flip4 und dem Galaxy Z Fold4 zur Verfügung stehen. Für weitere Foldable-Modelle kündigt Samsung die neue Firmware für einen späteren, noch nicht näher definierten Zeitpunkt an. Nutzer des Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2 und Galaxy Z Flip sollen das Firmware-Update aber in jedem Fall ebenfalls erhalten.

Neu ist unter anderem, dass das Flex-Modus-Panel jetzt auf dem Bildschirm schwebt und eine individuelle Anordnung der Icons ermöglicht. Bei Bedarf ist es möglich, das Panel-Symbol per Drag & Drop in die Symbolleiste zu ziehen. So möchte Samsung einen einfacheren Zugriff auf Funktionen wie Multi Window, Touchpad-Funktionen oder Bildschirmaufnahme gewährleisten.

Flex Mode Panel für Foldables von Samsung; nutzbar im Winkel zwischen 75 und 115 Grad.

Ebenfalls neu: die optimierte Medienwiedergabeleistentaste. Sie wird inklusive Icons für einen 10-Sekunden-Schnellvor- und -rücklauf auf der unteren Display-Hälfte angezeigt, wenn das Flex Mode Panel aktiviert ist. Wer ein Video im Flex-Modus schaut, kann bei Bedarf ein neues Fenster auf seinem Foldable öffnen, um beispielsweise auf eine Nachricht zu antworten oder online in einem Browserfenster im Internet zu surfen. Die Wiedergabe des Videos in der oberen Display-Hälfte wird nicht unterbrochen.

Multi-Window-Funktion auf einem Foldable-Smartphone von Samsung.

Mehr Möglichkeiten bei der Nutzung des Samsung-Browsers

Auf dem Samsung Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Flip4 wird es in Zukunft darüber hinaus möglich sein, den Samsung-Browser (Samsung Internet) in einem neuen Popup-Fenster zu öffnen, wenn das Foldable im Buchmodus verwendet wird. Ist man mit der Internet-Recherche fertig, lässt sich das Browserfenster einfach an den Bildschirmrand ziehen. Dort rastet es nahtlos in einer kleinen Spalte ein. Für einen erneuten Zugriff reicht es aus, auf diese Fensterspalte zu tippen. Das Fenster springt dann in geöffneter Form zurück in die Bildschirmmitte. Optional kannst du im Samsung-Browser künftig auch zwei Fenster nebeneinander im Splitscreen verwenden.

Eine weitere Neuerung ist zweihändiges Drag-and-Drop, das jetzt auch auf dem Hauptbildschirm unterstützt wird. So ist es möglich, mit der einen Hand eine entsprechend unterstützte App zu öffnen, um eine Datei mit der anderen Hand zu einem Zielordner oder Speicherort zu ziehen. So lassen sich auch Fotos aus der Galerie blitzschnell in eine Messaging-App ziehen, um die Bilder mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen. Auf dem Galaxy Z Fold4 erlaubt die Taskleiste zudem einen schnellen Aufgabenwechsel mit Zugriff auf bis zu vier Apps.

Bei Tablets wird das Update auf One UI 5.1.1 im Laufe der kommenden Wochen für die folgenden Modelle ausgerollt: Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active3 und Tab Active4 Pro.

Und auch Smartwatch-Nutzer von Samsung dürfen sich auf ein umfangreiches Update freuen. Die Modelle Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 und Watch4 Classic werden dahin gehend aktualisiert, dass mehr personalisierte Wellness-Funktionen nutzbar sind. Dazu zählen unter anderem eine verbesserte Schlafanalyse und die Möglichkeit, eine optimale Schlafumgebung zu schaffen. Wird auf einer Galaxy Watch der Schlafmodus aktiviert, werden die Einstellungen verbundener Heimgeräte angepasst und die Smart-Home-Geräte so etwa automatisch ausgeschaltet.

Zudem werden Nutzer des Galaxy Z Flip4 noch einfacher in der Lage sein, die in ihr Smartphone integrierte Kamera über eine gekoppelte Galaxy Watch zu steuern. Auf dem Display der Uhr wird dafür eine neue Schnellzugrifftaste (Camera Controller) integriert. Und auch neue Watchfaces landen auf den Modellen der Galaxy Watch4 und Galaxy Watch5 Serie. Einige der neuen Ziffernblätter sollen im Herbst auch für Nutzer der Galaxy Watch Active2 und Galay Watch3 zur Verfügung stehen.