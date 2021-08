Samsung beerbt Watch und Buds: Diese Uhr ersetzt die Fitnesswaage

Die neue Samsung Galaxy Watch 4 kommt in zwei Versionen und in vielen verschiedenen Farben auf den Markt. Zum einen gibt es die herkömmliche Watch 4 mit einem eher futuristischen Design und zum anderen die Watch 4 Classic mit einem klassischen Lünetten-Design. Beide besitzen jedoch weitestgehend die gleichen technischen Daten und einen Kniff, der viele Waagen arbeitslos machen wird.

Schnarch-Sensor und Fettmessung

Die Samsung Galaxy Watch 4 ist mit Sensoren nur so gespickt. Du kannst dich also auf einige Messwerte und Analysen freuen. Die Sensoren sowie der Akku, der Prozessor und die Speicher stecken dabei in einem Edelstahl-Gehäuse, das in der herkömmlichen Version in 44 und 40 mm zu haben ist. In der Classic-Variante ist die Auswahl auf 42 und 46 mm begrenzt.

Doch zunächst zu den Sensoren. Unter anderem nimmt der 3-in-1-Sensor Blutdruck, Sauerstoffsättigung und den Herzrhythmus messen. Dazu kannst du tracken, ob du schnarchst und wie du schläfst. Die spannendste Neuerung ist aber die „Waage-Funktionen“. Damit kannst du dein Körperfett, die Muskelmasse und Co. messen. Smarte Waagen machen das auch, die Galaxy Watch 4 jedoch am Handgelenk.

Samsungs Bixby oder Google Assistant? Beim digitalen Assistenten kannst du dich zwischen Bixby und Google Assistant entscheiden. Gleiches gilt für deine Zahlmethode. So kannst du Samsung Pay oder auch Google Pay mit der Samsung-Watch benutzen. Dazu sind beliebte Dienste wie Spotify und Google Maps tiefer ins System eingebunden und lassen sich so besser steuern.

Die Samsung Watch 4 soll bis zu 40 Stunden mit einer Akkuladung laufen. Ob das mit oder ohne die optionale LTE-Verbindung gilt, verschweigt Samsung. Das wird aber ein Test noch zeigen.

Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic gibt es ab 369 Euro ohne und ab 419 Euro mit LTE. Die Größe spielt beim Preis keine Rolle. Bei der normalen Watch 4 jedoch schon. Sie startet ohne LTE und in der kleinen Version ab 269 Euro und staffelt sich bis zu 319 Euro mit LTE in der 44-mm-Variante. Sie ist ab dem 27. August erhältlich.

Samsung Galaxy Buds 2

Samsung Galaxy Buds2 – Neue Bohnen für die Ohren

Neben den Uhren gibt es von Samsung auch ein kleines Update für die Ohren. Denn die Galaxy Buds haben einen Nachfolger bekommen. Die Samsung Galaxy Buds2 kommen dabei in vier Farben auf den Markt und starten bei 149 Euro. Das Highlight laut Samsung ist die ANC-Funktion. Sie soll bis zu 98 Prozent aller Geräusche herausfiltern können. Dazu gibt es einen Transparenz- oder Ambience-Mode, damit man sich mit Kopfhörern auch unterhalten kann. Das Ganze wird über 2 Mikrofone außen und eines im Inneren realisiert. Beim Design hat sich hier wenig getan, die markante Grundform ist geblieben.

