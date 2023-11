überMORGEN: Können wir überhaupt Netzausbau?

Edge, LTE, jetzt 5G, bald 6G und dann – Funkloch? So geht es vielen, wenn sie mit dem Zug oder Auto unterwegs sind. Doch auch Zuhause oder beim Spaziergang von einem Ort zum nächsten sind die Funklöcher noch vielerorts zu spüren. Und das, obwohl Telekom, O2, Vodafone und bald auch 1&1 das Mobilfunk-Netz praktisch ständig ausbauen – doch geht’s eigentlich wirklich voran? Kann Deutschland also überhaupt Mobilfunk? Darüber spricht Johanna mit Fiete Wulff, dem Sprecher der Bundesnetzagentur. Außerdem werfen wir in unserer zweiten Folge von überMorgen einen Blick auf die Stadt von morgen und auf Hundehalsbänder, die Leben retten können. Das ist überMORGEN – Dein Podcast von inside digital.

Schlechtes Netz in Deutschland? Mobilfunk-Experte Fiete Wulff klärt auf

Unsere Host Johanna Müssiger zum Thema Netzausbau mit Fiete Wulff, einem der Experten für Mobilfunk und Netze in Deutschland. Er ist Sprecher der Bundesnetzagentur, die die Regulierung der Netze in Deutschland verantwortet und unter anderem die Versteigerungen der Mobilfunkrechte organisiert und verwaltet. Dabei verrät er, warum man ein viertes Netz zulässt, keine Pflicht für National Roaming durchsetzt und es neue Ausbauziele für die Netzbetreiber geben soll. Außerdem erklärt er, was die Mobilfunknetze in Sachen Qualität besser machen müssen, als die Deutsche Bahn. Schiefer Vergleich? Im Podcast klärt der Sprecher der Bundesnetzagentur auf und zeigt, was er damit meint.

In den Rubriken Zukunftsrausch, Favoriten und Tech-Check zeigen wir euch, warum wir einen Underdog im Kopfhörermarkt empfehlen, welche die smartesten Städte Deutschlands sind und was hinter dem lebensrettenden Halsband „Smart Dog Collar“ steckt. Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

überMorgen anhören und abonnieren

Informativ, Unterhaltsam, Positiv – das ist überMORGEN, der neue Podcast von inside digital! Wir machen Lust auf morgen. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Darunter selbstverständlich Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Doch auch bei Deezer, RTL+ und Pocket Casts kannst du uns finden und abonnieren.

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

Wir freuen uns über dein Feedback! Schreibe uns einfach eine E-Mail an podcast@inside.digital oder folge uns auf Instagram. Selbstverständlich freuen wir uns auch auf Bewertungen und dein Review bei Apple Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen für zukünftige Episoden hast, lass es uns wissen, kommentiere hier oder schreib uns einfach eine Mail.

Hier kannst du den neuen Podcast von inside digital direkt abonnieren: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts, RSS