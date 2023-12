Telekom in Spendierlaune: Spektakuläres Geschenk für Kunden

Diese Nachricht hat es in sich. In einer Mitteilung anlässlich der Präsentation des MagentaTV-Teams zur UEFA Europameisterschaft 2024 in Deutschland, hat die Telekom eine fulminante Nachricht für alle Kunden versteckt. Zumindest für all jene, die einen Mobilfunktarif bei dem Bonner Unternehmen nutzen. Denn sie können sich im kommenden Jahr während der EM auf eine unbegrenzte Daten-Flat freuen.

Telekom spendiert echte Mobilfunk-Flatrate

Heißt konkret: Zwischen dem 14. Juni und 14. Juli 2024 erhalten alle Telekom-Mobilfunkkunden eine Flatrate für mobiles Internet ohne Volumenbegrenzung. Auf diese Weise möchte es das Bonner Unternehmen seinen Kunden erlauben, überall auch unterwegs die EM-Spiele verfolgen zu können. „Im Biergarten, im Schwimmbad oder in der Bahn – überall, wo Netz ist, ist MagentaTV. Bei uns können Fans ohne Limit Fußball schauen“, sagt Telekom-Privatkundenchef Wolfgang Metze.

Die Telekom selbst ist offizieller Partner und Sponsor der UEFA Euro 2024. Sie besitzt in Deutschland auch das größte Paket an Übertragungsrechten, zeigt alle Spiele bei MagentaTV live – fünf davon exklusiv. Das übrigens auch in den sogenannten Fan Zones, die die UEFA in den zehn deutschen EM-Städten betreibt. Johannes B. Kerner übernimmt wie bei der Europameisterschaft 2020 und der Weltmeisterschaft 2022 die Rolle des Gastgebers. Er wird an den Spieltagen live aus dem Studio und bei ausgewählten Spielen auch live vor Ort aus dem Stadion moderieren.

Als Experten werden ihn die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme und der ehemalige Kapitän der deutschen A-Nationalmannschaft, Michael Ballack, unterstützen. Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014, steht als weiterer Experte vor der Kamera. Bei den Kommentatoren darf unter anderem Wolff Fuss seine Expertise in die Wohnzimmer der Nation vermitteln.

Nur MagentaTV zeigt alle Spiele der UEFA Euro 2024 live.

Upgrades im Mobilfunknetz

Aus technischer Sicht kündigt die Telekom an, ihr Mobilfunknetz für die Europameisterschaft in Deutschland zu optimieren. An 430 Orten erweitern Techniker die bestehenden Standorte, bauen neue auf und setzen bei Bedarf auch temporäre Lösungen ein, heißt es in einer Mitteilung. Mehr als 13.000 Zellen im Mobilfunknetz erhalten auf diese Weise ein Upgrade. Neun der zehn EM-Stadien werden 5G auf der Highspeed-Frequenz um 3,6 GHz erhalten. In den zehn Stadien werden 50 Kilometer Glasfaser verlegt. Zudem stellt die Telekom 600 Switches und 1.000 Access Points bereit, die auch nach der EM nutzbar sein sollen.

Übrigens: MagentaTV überträgt zwar alle Spiele der UEFA Euro 2024 live, aber natürlich wirst du die EM auch im Free-TV sehen können. ARD und ZDF übertragen 34 Partien, RTL zwölf. Vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinale sind aber exklusiv für die Übertragung bei MagentaTV reserviert. Alle Informationen zu MagentaTV haben wir für dich in einem Ratgeber zusammengetragen. Interessant wird das IPTV-Angebot im kommenden Jahr auch für all jene, die ihren Kabelanschluss bisher über die Mietnebenkosten bezahlen. Denn im kommenden Jahr fällt das Nebenkostenprivileg, das dir bei der Wahl deines TV-Anbieters neu die Möglichkeit liefert, auch auf Internet-TV-Angebote zu setzen.