Wenn es in diesem Jahr so etwas wie Sommerurlaub gibt, wird ein großer Teil davon wohl in Deutschland auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen stattfinden. Und auch der Begriff „mobiles Arbeiten“ darf mitunter inzwischen wörtlich genommen werden – schließlich muss man nicht unbedingt im Homeoffice sitzen, um per remote zu arbeiten. Voraussetzung für die meisten Tätigkeiten ist aber Internet. O2 reagiert darauf mit einem neuen Tarifmodell. Mit O2 my Internet-to-Go kannst du ab 11. Mai Daten-Flatrates buchen, die wahlweise einen Tag, eine Woche oder einen Monat lang unlimitierte Datenübertragungen per LTE und sogar 5G bieten. So kannst du nicht nur arbeiten, ohne in die Datendrossel zu geraten – auch Streaming ist ohne Limit möglich.

Die Daten-Packs des Tarifs sind flexibel buchbar und stehen innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung. Nutzen kannst du theoretisch Datenraten von bis zu 300 Mbit/s im Downstream. Diese wirst du allerdings nur selten auf Campingplätzen erreichen, was einerseits am Netzausbau und andererseits an einer Vielzahl anderer Nutzer liegt. Zum normalen Gebrauch sollte es dennoch ausreichen.

LTE-Flatrate für einen Tag, eine Woche oder einen Monat

Buchen kannst du eine Tages-Flat für einmalig 4,99 Euro, eine Wochen-Flat für 19,99 Euro und eine Monats-Flat für 49,99 Euro. Voraussetzung ist der O2 my Internet-to-Go Starter-Tarif für einmalig 49,99 Euro. Für 30 Euro mehr, also einmalig 79,99 Euro, gibt es diesen Tarif auch in Kombination mit einem mobilen Router von ZTE. In beiden Fällen ist im Kaufpreis bereits eine Monats-Flatrate enthalten. Diese aktiviert sich, sobald du die SIM aktivierst. Ein Aufsparen für einen späteren Zeitpunkt ist nicht möglich. Nach dem Ablauf der 31 Nutzungstage kannst du dann jederzeit die anderen Datenpakete aktivieren – entweder per App oder online im Kundenbereich. In „Mein O2“ werden Buchungszeitpunkt und Restlaufzeit des aktiven Packs angezeigt, ebenso der Verbrauch bei einer Auslandsnutzung und die Tarifinformationen.

Die drei O2 my Internet-to-Go Packs enden automatisch und sind nach Ablauf jederzeit wieder buchbar. Es kann jeweils nur ein Pack aktiv sein. Die Tages-Flat besteht ab Buchung 24 Stunden, die Wochen-Flat bis zum Ende des siebten Tages, die Monats-Flat bis zum Ende des einunddreißigsten Tages.

Fast jedes LTE-Gerät ist erlaubt

Entscheidest du dich für den 30-Euro-Router, so kannst du bis zu zehn WLAN-Geräte gleichzeitig damit versorgen. Er verfügt über sieben Stunden Akkulaufzeit. Du kannst aber auch jedes andere Endgerät verwenden, das LTE und/oder 5G beherrscht. Einzige Einschränkung: Laut Tarifbestimmungen ist der Einsatz von LTE-Routern, die zur stationären Nutzung gedacht sind – also etwa eine FritzBox mit LTE – nicht zulässig.

Wenn du eine dauerhafte DSL-Alternative brauchst, eignen sich indes eher Homespot-Lösungen.