Neue O2-Tarife: Flatrate von 10 bis 1.000 Mbit/s

Denn O2 bietet – nach eigenen Angaben – die größte Festnetzabdeckung in Deutschland an. Anders als im Mobilfunk, wo man selbst als Netzbetreiber tätig ist, setzt man im Festnetz seit Jahren auf Partnerschaften. Sprich: O2 kauft sich in die Netze der anderen Anbieter ein, die die Leitungen verlegen.

Bisher war das vor allem die Telekom mit ihrem VDSL-Angebot. Doch vor kurzem gaben Telefónica Deutschland, der Betreiber hinter der Marke O2, und die Telekom bekannt, dass man demnächst auch bei den Telekom-Glasfaserleitungen zusammenarbeiten will. Mit EWE Tel und wilhelm.tel haben die Münchner schon entsprechende Deals in der Tasche. Allein im Netz der Telekom erreiche man schon heute 35 Millionen Haushalte.

VDSL, Kabel und Glasfaser zu einem Preis

Im Kabelnetz ist es Telefónica ebenfalls gelungen, eine Öffnung der Netze von Vodafone und Tele Columbus zu erreichen. „In den nächsten Monaten“ könne man daher 24 Millionen Haushalte mit dem Vodafone-Netz erreichen, weitere 2,3 Millionen seien es dann über Tele Columbus. Beide Partnerschaften stehen, sind aber technisch noch nicht umgesetzt.

„Wir verändern den Festnetz-Markt. Als einziger Anbieter haben wir einen Tarif für alle Technologien – und sind damit einmal mehr Taktgeber für die gesamte Branche“, sagt Wolfgang Metze, Privatkundenvorstand von Telefónica Deutschland / O2. Den Kunden sei egal, über welche Technologie sie online gehen. „Sie wünschen sich stabiles und schnelles Internet zum bezahlbaren Preis. Genau das bieten wir mit unseren neuen Internet-Angeboten für zuhause. Dabei machen wir es unseren Kunden leicht: Wir schlagen ihnen die für sie optimale Technologie vor“, so Metze. Sollte ein Kunde also in der Situation sein, sowohl Kabelanschluss als auch VDSL oder Glasfaser in der Wohnung liegen zu haben, macht O2 im einen Vorschlag zur Technologie, der Kunde kann aber auswählen.

Im Tarif-Portfolio spiegelt sich das so wider, dass O2 künftig fünf verschiedene Tarife hat, die sich nach den Geschwindigkeiten des Anschlusses unterscheiden. Bis auf den Wenignutzertarif verfügen dabei alle über ein unlimitiertes Datenvolumen.

Das sind die O2 Tarife

o2 my Home S o2 my Home M o2 my Home L o2 my Home XL o2 my Home XXL Zielgruppe Wenignutzer Normalnutzer Vielnutzer Powernutzer Anspruchsvolle Datenrate (bis zu) 10 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 250 MBit/s 1.000 Mbit/s Datenvolumen 100 GB Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 24,99 Euro 29,99 Euro 34,99 Euro 44,99 Euro 59,99 Euro Neukundenrabatt 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt Young-Vorteil 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt Mögliche Anschluss-Technologien VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser Glasfaser Laufzeit 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate

Zum Marktstart erhalten Neukunden in den ersten zwölf Vertragsmonaten jeweils 10 Euro Rabatt. O2 Bestandskunden, die bereits ein O2 Produkt nutzen und zusätzlich einen O2 my Home Tarif abschließen, profitieren immer vom Kombi-Vorteil. Pro Monat gewährt ihnen O2 einen Preisnachlass von 10 Euro.

Junge Leute und die Generation 60+ sparen ebenfalls: Wie schon bei den Mobilfunktarifen bekommen sie nun auch bei den Zuhause-Tarifen einen festen Rabatt von 5 Euro auf die monatliche Grundgebühr.