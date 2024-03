Keine Frage: Die Nutzung des Smartphones oder Handy im Ausland ist in den vergangenen Jahren deutlich einfacher geworden. Die Nutzung im EU-Ausland funktioniert schließlich weitgehend so, wie in Deutschland – auch was die Tarife angeht. Dennoch musst du gerade jetzt zur Osterreise das ein oder andere beachten, wenn du das Handy im Ausland nutzt. Wir haben dir die fiesesten Fallen und wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Vorsicht in der Schweiz und am Bodensee

Es ist wohl immer noch die fieseste Falle in Europa, wenn du dein Handy nutzt. Sei es beim Städtetrip nach Basel, die Zwischenlandung mit dem Flugzeug in Zürich oder die Durchreise nach Italien: Dein Handy wird sich in ein Schweizer Netz einbuchen. Auch, wenn du am Bodensee Urlaub machst oder dich generell in der Grenzregion zur Schweiz befindest, gilt es, vorsichtig zu sein. Denn die Handynetze in der Schweiz unterliegen nicht der EU-Regulierung. Das heißt: Dein Handyanbieter wird dich ordentlich zur Kasse bitten, wenn du telefonierst oder Daten nutzt, was bei einem Smartphone ganz automatisch passiert.

Doch es gibt Abhilfe: Viele Anbieter haben sogenannte Schweiz-Roaming-Optionen. Die kannst du oft nur für einen Tag, teils auch für einen längeren Zeitraum nutzen. Wir zeigen dir in einem Schweiz-Ratgeber, welche Möglichkeiten du hast. Und in der Grenzregion zur Schweiz solltest du die manuelle Netzwahl nutzen und deinen deutschen Anbieter oder einen anderen Anbieter aus einem EU-Land fest in dein Handy einstellen.

Ähnliche Tarif-Informationen haben wir dir übrigens für weitere beliebte Reiseländer zusammengestellt: Türkei, Ägypten, USA und Großbritannien.

Tariffalle WLAN-Call

Wifi Calling oder WLAN Call ist prima, um in Deutschland in der schlecht abgedeckten Wohnung telefonieren zu können. Auch bei exotischen Auslandszielen kann das Telefonieren über das WLAN beispielsweise im Hotel Geld sparen. In der EU aber kann das zur Kostenfalle werden. Bist du beispielsweise in einem österreichischen WLAN-Netz eingebucht und möchtest per Handy einen Tisch im Restaurant reservieren, führt dein Handy tariflich ein Auslandsgespräch. Denn mit der Nutzung von WLAN Call befindest du dich tariflich gesehen in Deutschland und telefonierst ins Ausland. Mehr zu Wifi Callling findest du auf einer Ratgeberseite.

Handy im Ausland: Roaming-Option buchen

Nicht jeder Urlaub bleibt in der EU. Dank Flugzeug bist du mit der Familie auch schnell im Nicht-EU-Ausland. Und hier wird es teuer, wenn du dein Handy zückst. Immerhin: Bei den meisten Anbietern gibt es inzwischen für nahezu alle Länder der Welt Roaming-Optionen, die mal mehr und mal weniger attraktiv sind. Besser als die Abrechnung pro Minute oder pro Megabyte sind sie aber allemal. Wir haben dir die wichtigsten Optionen der größten Anbieter zusammengestellt.

Was du sonst beim International Roaming außerhalb der EU beachten musst, findest du ebenfalls auf einer Hintergrundseite. Zudem haben wir generelle Informationen für dich, die du bei der Nutzung von LTE und 5G im Ausland beachten solltest.