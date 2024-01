Urlaub 2024: Wo du auf gar keinen Fall hinfliegen solltest

Da, wo Ausländer gewalttätig angegriffen und überfallen werden können, wo Verbrechen an der Tagesordnung sind und die medizinischen Versorgung schlecht ist, will kaum jemand Urlaub machen. Doch in welchen Ländern ist das so? Eine interaktive Weltkarte zeigt es. Sie ordnet aber nicht nur Länder nach Sicherheitsrisiko und medizinischer Versorgung ein. Sie zeigt auch, dass es in Deutschland ein großes Problem gibt.

Wer seinen Urlaub plant, sollte diese Karte kennen

Ob Terrorismus, Aufstand, politisch motivierte Unruhen und Krieg oder soziale Unruhen sowie Gewalt- und Kleinkriminalität: Die sogenannte Risk Map zeigt, in welchen Ländern man dieses Jahr besser keinen Urlaub planen sollten. Von Grün für „Unbedeutendes Sicherheitsrisiko“ bis Dunkelrot, das für „Extremes Sicherheitsrisiko“ steht: Die interaktive Karte, die von dem Unternehmen International SOS herausgegeben wird, stuft Länder in fünf Sicherheitsklassen ein. Es geht bei der Sicherheitsrisikoeinstufung aber nicht nur um Gewalt, sondern auch um Effektivität der Sicherheits- und Rettungsdienste sowie die Anfälligkeit eines Landes für Naturkatastrophen.

→ Urlaub: Mit diesem genialen Trick findet man unfassbar günstige Flüge

Hinzu kommen medizinische Risikobewertungen. Herrschen in dem Land, in dem ich Urlaub machen möchte, Infektionskrankheiten? Wie ist der Zugang zu Arzneimitteln? Und wie ist die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen? Auf all diese Fragen gibt die Risk Map ebenso antworten. So sind beliebte Reiseziele der Deutschen, wie etwa Tunesien, Ägypten oder die Türkei mit einem mindestens mittleren Sicherheitsrisiko eingestuft. Auch in weiten Teilen Afrikas ist das Sicherheitsrisiko hoch.

Probleme auch in Deutschland

Neben Risikoeinstufungen zur medizinischen Versorgung und Sicherheitsrisiken weltweit zeigt die dritte Karte das psychische Gesundheitsrisiko. Das hat zwar nicht unbedingt Einfluss auf den Urlaub. Die Weltkarte verdeutlicht aber, dass es in Deutschland zwar keinen Terror und eine gute Gesundheitsversorgung gibt, dennoch mehr als 15 Prozent der Bevölkerung mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Um die Karte auszuwählen, musst du oben links den Layer „Mental Health“ antippen. Europaweit belegt Deutschland einen der letzten Ränge. Nur in Irland, Spanien, Portugal und dem Kosovo leiden mehr Menschen an psychischen Problemen.