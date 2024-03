Alle zwei Stunden verbindet ein Zug die bayrische Landeshauptstadt München mit Verona im Norden von Italien. Die Strecke über den Brenner ist dabei nicht nur für Reisende nach Italien, sondern auch bei Urlaubern in den Alpen beliebt. Ab Frühjahr 2024 setzt die Österreichische Bahn (ÖBB) hier auf nagelneue Züge. Die alten Eurocitys haben ausgedient.

Mit 230 km/h durch die Alpen

46 Railjets der neuen Generation hat die ÖBB bei Siemens bestellt. Die ersten Züge sind bereits eingetroffen und werden ab dem 8. April auf der Brennerstrecke eingesetzt. Diese verkehrt von München über Rosenheim und Innsbruck über den Brenner und von dort weiter bis Verona in Italien. Laut ÖBB bieten die neuen Züge eine moderne Ausstattung, mehr Komfort und höhere Privatsphäre.

So bietet der neue Railjet, genau wie die ICEs mit neuem Innendesign, Sitze mit einer durchgehenden Rückenlehne. Dadurch kann man nicht mehr zwischen den beiden Sitzen auf Smartphone oder Notebook der Person sehen. Außerdem sind alle Plätze mit Klapptischen, Fußstützen, Leselampen, zusätzliche USB-Steckdosen, und sogar induktiven Ladepads ausgestattet.

Die Economy-Class im neuen Railjet

Bessere Sitze in allen Reiseklassen

Auch die Sitze selbst sind neu gestaltet. Breitere Kopfstützen bieten auf längeren Reisen mehr Komfort und die Sitze lassen sich innerhalb ihrer Schale verstellen, ohne die Person dahinter zu beeinflussen. Im Gegensatz zu den neuen ICEs gibt es im neuen Railjet für Familien und Gruppen Abteile. Diese bieten 6 Sitzplätze in der Economy-Class und 4 Sitzplätze in der Business-Class.

In der First und Business-Class kommt, im Gegensatz zur Deutschen Bahn, weiterhin Leder und Echtholz zum Einsatz. Ein Multifunktionswagen bietet drei Rollstuhlplätze und ermöglicht das Einsteigen auf Bahnsteighöhe. Im selben Wagen stehen auch 6 Radabstellplätze zur Verfügung.

Klein aber fein ist das neue Bordbistro jeweils 6 Sitzplätzen und Barhockern. Zusätzlich sind über den Zug mehrere Automaten verteilt, an denen Reisende Snacks, Kalt- und Heißgetränke erwerben können.

Das Bordbistro im neuen Railjet

Nicht nur Vorteile für Radfahrer

Für Reisende mit Fahrrad ist das jedoch auch ein Nachteil. Schwere E-Bikes lassen sich im neuen Railjet deutlich einfacherer transportieren, da dank Schlaufe das Hochheben und Fixieren des Rads entfällt. Jedoch boten die alten Eurocity-Wagen deutlich mehr Fahrradplätze, insbesondere durch den separaten Gepäckwagen. Dieses Angebot wird es in Zukunft nicht mehr geben. Gerade in den Sommermonaten werden die Fahrradplätze also stark limitiert sein und man sollte seine Reservierung zur Sicherheit lange im Voraus buchen.