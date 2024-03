Deutschlandticket: Endlich brauchst du keine App mehr

So integriert Google das Deutschlandticket ab sofort direkt in Android. Du kannst das deutschlandweit gültige Ticket für den Regionalverkehr also über die Google Wallet App bestellen und dort speichern. Bei Google Wallet handelt es sich um das digitale Portemonnaie von Google. Die App ist auf jedem Android-Smartphone vorinstalliert und speichert Bankkarten für Google Pay, Flugtickets, Konzertkarten und vieles mehr.

Google Wallet integriert das Deutschlandticket

Auch das Deutschlandticket konnte man, zumindest aus den Apps mancher regionalen Verkehrsunternehmen, direkt im Google Wallet hinterlegen. Jetzt kann man sich diesen Umweg sparen und das Deutschlandticket direkt in der Wallet-App kaufen. So funktioniert es:

Öffne die Google Wallet App und klicke unten rechts auf „+ Zu Wallet hinzufügen“. Anschließend wirst du gefragt, welche Art von Karte oder Ticket du hinzufügen möchtest. Wähle hier „Fahrkarte“ und anschließend „Deutschlandticket“. Anschließend leitet dich Google zum Vertragspartner Deutschlandticket.de weiter, wo du das gewünschte Startdatum und deine persönlichen Daten eingeben kannst.

Die Bezahlung ist leider nur per Lastschrift und nicht per Google Pay möglich. Anschließend landet dein Ticket direkt im Google Wallet. Trägst du eine Smartwatch, wird das Ticket übrigens automatisch auch dort gespeichert, sodass du es auch zur Hand hast, wenn du dein Smartphone einmal nicht dabeihast. Zumindest, wenn deine Smartwatch auch die Wallet App von Google unterstützt.

Bestehendes Ticket übertragen

Die Möglichkeit das Deutschlandticket direkt ins Google Wallet zu integrieren richtet sich nur an Neukunden. Selbstverständlich kannst du auch dein bestehendes 49-Euro-Ticket kündigen und es über den oben beschriebenen Weg neu abschließen.

Möchtest du hingegen dein bereits bestehendes Deutschlandticket im Google Wallet speichern, ist das nicht so einfach. Nur wenige Verkehrsunternehmen bieten in ihrer jeweiligen App die Möglichkeit das Ticket ins Google Wallet zu exportieren.

Google arbeitet jedoch daran, in Zukunft alle Tickets zu akzeptieren. Ein Foto oder Screenshot der originalen Tickets soll dafür ausreichen. Beim Deutschlandticket ist dies jedoch nicht so einfach, weil sich der QR-Code jeden Monat ändert und das Ticket so jeden Monat neu hinzugefügt werden muss. Kaufst du das Ticket hingegen direkt im Google Wallet, aktualisiert sich der Code hingegen automatisch, sodass du immer das aktuelle Ticket zur Hand hast.

