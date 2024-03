Führerschein: Riesiges Problem, wenn man ihn jetzt nicht umtauscht

Mehr als 50 Millionen Deutsche haben einen Führerschein. Doch in diesem Jahr werden viele ungültig. Und die Anzahl derer, die ihren Lappen umtauschen müssen, ist gewaltig. Betroffen sind etwa 15 Millionen Autofahrer, die noch einen Führerschein aus Papier haben. Aber auch rund 28 Millionen neue Führerscheine im Scheckkartenformat müssen umgetauscht werden. Der Grund: Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Zudem will man sie in einer Datenbank erfassen, um Missbrauch zu vermeiden. Wer jetzt seinen Führerschein nicht umtauscht, riskiert aber nicht nur eine Geldstrafe.

Führerschein umtauschen: Deshalb ist das jetzt wichtig

Wer seinen Führerschein vor dem 18. Januar 2013 gemacht hat, muss ihn spätestens bis zum 19. Januar 2033 umtauschen. Dabei sind nicht alle sofort betroffen und es ist komplizierter, als so mancher annimmt. Es hängt entweder vom Alter des Führerscheinbesitzers oder dem Ausstellungsjahr ab. Wer wann dran ist, zeigen wir in diesem Sonder-Artikel. Dabei gilt: Der Umtausch ist für alle Betroffenen verpflichtend. Wer seinen Führerschein nicht umtauscht und weiterhin mit dem alten Lappen Auto fährt, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von 10 Euro rechnen. Was sind schon 10 Euro, dürfte sich so mancher jetzt fragen. Aber was, wenn dadurch der Sommerurlaub ein Desaster wird?

Wer in den Urlaub fliegt, benötigt den Führerschein vordergründig für eine Sache: Um den gebuchten Leihwagen am Flughafen in Empfang zu nehmen. Ist der Lappen aber aufgrund der neuen Regelung zur Umstellung auf fälschungssichere Exemplare ungültig geworden, kann die Autovermietung die Herausgabe eines Autos verweigern. Im schlimmsten Fall steht man dann zwei Wochen im Sommerurlaub ohne Auto da, obwohl man mit einem gerechnet hat. Wer zwischen 1965 und 1970 geboren ist, sollte seinen Führerschein bis zum 19. Januar 2024 umgetauscht haben. Hast du das bis heute nicht gemacht, solltest du das schnell nachholen.

Sonderregelung, wenn man Europa verlässt

In Europa kannst du in den meisten Fällen mit deinem gültigen EU-Führerschein mit dem Auto fahren. Das verhält sich aber anders, wenn du Urlaub außerhalb Europas machst, also in Asien, Amerika, Mittel- oder Südamerika. Dann benötigst du in der Regel einen internationalen Führerschein. Das Gute: Bei der Beantragung kannst du das Dokument normalerweise sofort mitnehmen. Und: Es ist drei Jahre gültig und kostet je nach Bundesland zwischen 15 und 20 Euro.