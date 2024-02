ICE-Tickets für 10 Euro abstauben: Deutsche Bahn lockt mit Schnäppchen

Die günstigste Möglichkeit, mit der Deutschen Bahn zu reisen, sind die „Super Sparpreis Tickets“. Diese beinhalten nur die Fahrt an sich. Ein Nahverkehrsticket für die Fahrt zum Bahnhof und die Sitzplatzreservierung gibt es extra. Noch bis Ende März sind diese Tickets um bis zu 45 Prozent reduziert.

Für 9,90 Euro im ICE reisen

Zeitlich begrenzt gibt es bis Ende März das sogenannte „Super Sparpreis Aktion“ Ticket. Für einen Preis ab 9,90 Euro kannst du hier mit dem ICE quer durch Deutschland fahren. Wobei die stark vergünstigten Tickets erfahrungsgemäß eher auf kürzeren Strecken angeboten werden. Etwa von Köln nach Frankfurt, von München nach Nürnberg oder von Leipzig nach Berlin.

Doch auch für längere Reisen hat die Bahn wieder ein neues Kontingent an Super Sparpreisen freigegeben. Mit diesen kannst du ab 17,90 Euro quer durch Deutschland reisen. Mit ICE, IC, EC, Regio und S-Bahn – Umstiege inklusive.

So kommst du an die preiswerten Bahn-Tickets

Die Aktions-Tickets sind noch bis zum 31. März 2024 buchbar – erfahrungsgemäß solltest du jedoch früher buchen, da das Kontingent pro Verbindung limitiert ist. Inoffiziell ist von einer Million Tickets die Rede. Das Reise-Datum darf auch weiter in der Zukunft liegen. Tickets bei der Deutschen Bahn sind bis zu 180 Tage im Voraus buchbar.

Die vergünstigten Ticket-Angebote bekommst du im Online-Shop der Deutschen Bahn, in der App DB-Navigator, in den DB Reisezentren am Bahnhof sowie in Reiseagenturen. Sie sind nur als digitales Ticket per App oder als PDF zum selbst ausdrucken erhältlich.

Noch günstiger mit BahnCard

Besitzt du eine BahnCard, ist diese auch für die Super Sparpreis Angebote gültig. So bekommst du mit der BahnCard 25 und BahnCard 50 25 Prozent Rabatt auf alle Angebots-Tickets und reist so bereits ab 7,49 Euro.

Eine andere Aktion, die parallel läuft, richtet sich an Gruppen von 3 bis 5 Personen. Bist du etwa mit Familie oder Freunden unterwegs, kannst du dir bei einer Buchung bis zum 13. März 20 Prozent Rabatt auf den Fahrpreis sichern. Dies gilt für den Super Sparpreis in der aktuellen Aktion, aber auch für alle regulären Sparpreis-Tickets.