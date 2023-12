Deutsche Bahn schafft die Bahncard ab: Das ändert sich ab sofort

Die Deutsche Bahn schafft die Bahncard ab. Zumindest in der Plastik-Variante. Zunächst gilt das für die Probe-Bahncard, die drei Monate gültig ist. Betroffen davon sind die Probe-Bahncard 25 und die Probe-Bahncard 50, die ab heute nicht mehr als Plastik-Karte erhältlich sind. Das schreibt die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite. Die Bahncard 100 auf Probe wird demnach weiter als Plastikkarte ausgegeben.

Bahncard 25 und Bahncard 50 verschwinden ab 2024

Ab sofort gibt es die Probe-Bahncards nur noch als digitale Variante im DB Navigator. Doch dabei wird es nicht bleiben. Wie n-tv unter Berufung auf die Bahn berichtet, soll ab der zweiten Jahreshälfte 2024 auch die normale Bahncard, die ein Jahr gültig ist, nur noch digital erhältlich sein. Man werde aber die Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden für die konkrete Gestaltung des Digitalisierungsprozesses berücksichtig, zitiert die Nachrichtenseite eine DB-Sprecherin. Zuletzt wurde die Bahn dafür kritisiert, dass Sparpreise nur noch buchbar sind, wenn du eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angibst. Buchungen im Reisezentrum oder Automaten sind so nicht mehr möglich und insbesondere ältere Fahrgäste fühlen sich ausgeschlossen.

Die Deutsche Bahn gibt im Jahr nach eigenen Angaben 5,1 Millionen der Rabattkarten aus. Die Abschaffung der Plastik-Version würde eine Menge Plastik einsparen. Auch der Verlust oder ein Vergessen sei nicht möglich, wenn sie digital im DB Navigator hinterlegt sei, macht die Bahn ihren Fahrgästen die Abschaffung schmackhaft. 60 Prozent der Fahrgäste mit der Rabattkarte nutzen nach DB-Angaben bereits jetzt die digitale Form der Karten in der App DB Navigator. Denn dort ist sie schon seit langem zusätzlich zur PLastikkarte hinterlegt.

Offenbar keine Änderung bei Bahncard 100

Die Bahncard 100, die Flatrate für Fahrten mit fast allen Zügen in Deutschland, ist jedoch weiterhin nicht digital nutzbar. Nur das in dem Ticket enthaltene Deutschlandticket soll zum Jahreswechsel als digitales Ticket hinterlegt werden. Warum sich die Bahn gerade bei diesem Vielfahrerticket so schwer tut, es zu digitalisieren, ist unklar. Die Plastik-Version der Bahncard 100 bietet spätestens mit der Abschaffung des Fotos des Eigentümers kaum noch Sicherheit für die Bahn, dass der Fahrgast nicht eine gefälschte oder gestohlene Bahncard vorzeigt. Eine Ausweiskontrolle findet in der Praxis nicht statt. Zudem schließt die Bahn ausgerechnet die Vielfahrer von Funktionen wie dem Komfort-Checkin aus.