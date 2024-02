Deutschlandticket: Jetzt bekommen Kunden Geld zurück

Das Deutschlandticket ist mit 49 Euro deutlich günstiger als ein Monatsticket für einen Verkehrsverbund oder in so mancher Stadt sogar als eine Wochenkarte. Zudem kann man mit dem 49-Euro-Ticket quer durch Deutschland fahren – nur nicht mit Schnellzügen wie dem ICE. Doch wer auf seine Bahn wartet, zu spät oder gar nicht ankommt, kann jetzt Geld von der Deutschen Bahn zurückverlangen. Und das ist denkbar einfach.

Deutschlandticket: So viel Geld gibt es zurück

Verspätungen und Ausfälle bei der Bahn sind an der Tagesordnung. Das gilt nicht nur für den ICE, sondern auch im Nahverkehr. Insbesondere jetzt, in kalten Wintertagen, ist es frustrierend und ärgerlich, wenn man ewig am Bahnhof auf den Zug warten muss. Doch nicht nur all jene, die ein Ticket für den ICE haben, bekommen eine Entschädigung. Auch Bahn-Kunden, die das Deutschlandticket haben, können sich bei Verspätung und Ausfall Geld bei der DB zurückholen.

Wer ein Deutschlandticket hat und mit der Regionalbahn mehr als 60 Minuten zu spät kommt, kann sich 1,50 Euro erstatten lassen. Was wenig klingt, kann sich innerhalb kürzester Zeit zu einem hohen Betrag summieren. Doch die Bahn erstattet das Geld nur, wenn sie selbst für die Verspätung verantwortlich ist. Bei „Personen im Gleis“ oder Unwetter gibt es nichts. Zudem gibt es maximal ein Viertel des Kaufpreises zurück. Im Fall des Deutschlandtickets, das 49 Euro kostet, demnach 12,25 Euro. Und: Die Bahn erstattet dir das Geld erst, wenn der Betrag über vier Euro liegt, der sogenannten Bagatellgrenze. Das bedeutet: Drei Verspätungen und du kannst dir 4,50 Euro zurückholen. Der monatliche Preis für das Deutschlandticket sinkt damit auf 44,50 Euro.

Erstattung mit Screenshot beantragen

Wer in einem ganzen Monat nur mit vielen Verspätungen ans Ziel kommt, kann den Preis für das Deutschlandticket auf 36,75 Euro drücken. Der Aufwand, an das Geld zu kommen, hält sich in Grenzen. Einfach Screenshots der ausgefallen oder verspäteten Züge in der DB App machen oder die Zeiten und Zugnummern aufschreiben und die Erstattung über das Fahrgastrechte-Formular oder das Servicecenter der DB beantragen. Ersteres, so die Bahn, funktioniert auch online und per App über das Handy.