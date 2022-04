Bahn rappelvoll? Mit diesem neuen Trick bekommst du trotzdem noch einen Sitzplatz

Jeder Pendler kennt die Situation: Man steigt in eine volle Bahn ein und ist froh, zumindest halbwegs komfortabel stehen zu können. An einen Sitzplatz ist gar nicht erst zu denken. Doch was, wenn die Deutsche Bahn das Unmögliche möglich macht und du dir trotzdem noch einen Sitzplatz sichern kannst? Das geht ab sofort. Und so funktioniert der neue Trick der DB.

Sitzplatz in der vollen Bahn sichern: So geht’s

Ob ICE oder Regionalbahn: Ab sofort kannst du im DB Navigator (die App der Deutschen Bahn) bis zehn Minuten nach Abfahrt des Zuges ein zusätzliches Ticket buchen. Das teilt die Bahn via Twitter mit. Mit diesem Ticket kannst du dir dann einen Sitzplatz sichern. Es gibt jedoch zwei Voraussetzungen. Die Bahn, mit der du unterwegs bist, hat ein Abteil der ersten Klasse. Und: dort sind auch noch Sitzplätze frei. Während das im ICE oder im IC beides in der Regel kein Problem ist, erfüllen nicht alle Regionalbahnen diese Vorgaben.

Du hast also ab sofort die Möglichkeit, nach Reiseantritt deinen Fahrschein aufzuwerten und dich auch in einer überfüllten Bahn hinzusetzen. Natürlich ist das Upgrade nicht kostenlos und hängt von Reisedauer und Strecke ab. Zudem sollte man wohl zuerst den Fahrschein aufwerten und sich dann erst in die 1. Klasse setzen. Denn im Ernstfall könnte der Kontrolleur das als Schwarzfahren werten.

Offenbar funktioniert noch nicht alles reibungsfrei

Bei Twitter gibt es unter dem Tweet der Deutschen Bahn die eine oder andere Beschwerden. Allen voran soll die neu geschaffene Möglichkeit bei so manchem Bahnfahrer nicht so recht funktionieren. Buchungen eines Erste-Klasse-Tickets im Nachhinein seien nicht immer möglich, heißt es.

Zudem könnte es sein, dass die neue Möglichkeit eine andere einschränken könnte. So mancher Pendler weiß, dass Lokführer in rappelvollen Zügen – insbesondere in S-Bahnen – das eine oder andere Mal auch die 1. Klasse freigeben. Alle Fahrgäste ohne entsprechenden Fahrschein dürfen dann kostenlos dort Platz nehmen. Möglich erscheint, dass diese Ausnahmen durch die neue Möglichkeit der Bahn ab sofort seltener wird.