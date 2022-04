Bahncard 100 light: Das musst du zum neuen 9-Euro-Ticket wissen

Ab Juni soll es bei deinem Nahverkehrsanbieter das ÖPNV-Ticket für 9 Euro geben. Statt der normalen Monatskarte kannst du dir dieses neue Ticket, das es nur drei Monate lang geben wird, kaufen. Du kannst damit wie gewohnt Bus, und sofern vorhanden S-Bahn, U-Bahn und Tram fahren, soviel du willst. Das gilt aber nicht nur in deiner Stadt, sondern bundesweit.

Das Ticket ist Teil des Entlastungspaketes der Bundesregierung. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland hat sich der Verkehrsausschuss des Bundestages zur bundesweiten Gültigkeit entschlossen, weil eine regional beschränkte Gültigkeit unpraktikabel sei. Damit das am Ende wirklich so kommt, muss aber das Gesetzgebungsverfahren noch umgesetzt werden. Es ist also keinesfalls beschlossen, dass das Ticket in der berichteten Form kommt. Ein Zurück wäre allerdings ein großer Gesichtsverlust. Entschieden wird über das Ticket zwischen dem 18 und 20. Mai im Bundestag und Bundesrat.

Eine Umsetzung des Tickets ist damit zum 1. Juni zu erwarten. Bis dahin seien aber auch noch offene Fragen zu klären, heißt es. Die Verkehrsverbünde müssen bis dahin auch ein Verfahren erarbeiten, wie sie ihren Abonnenten möglicherweise schon gezahlte Gelder für Jahreskarten zurückzahlen. Bei monatlichen Abbuchungen hingegen müsste nur der Betrag der Abbuchung angepasst werden. In einigen wenigen Fällen werden sich aber auch die Fahrgäste aktiv melden müssen – nämlich dann, wenn die Jahreskarte für den Nahverkehr am Schalter oder Automaten gekauft wurde und keine Daten des Fahrgastes vorliegen. Offen ist wohl auch noch, wie man mit Semestertickets umgeht. Fürsprecher sprechen sich auch hier für eine Erstattung aus.

Drei Monate Regional-Express-Flatrate

Der Gültigkeitszeitraum Juni, Juli und August fällt in die Zeit der Sommerferien. Daran gibt es Kritik, weil das eigentliche Ziel war, Pendlerinnen und Pendler zu entlasten. Nun könnte es zu einer regelrechten Regionalexpress-Reisewelle kommen. Denn Regionalexpress-Fahrten zwischen München und Hamburg werden genauso möglich sein, wie Fahrten mit dem Regio an die Küste. Das Problem: Insbesondere von Berlin an die Ostsee platzen die Züge im Sommer auch ohne einen Rabatt schon aus allen Nähten. Fahrten durch Deutschland sind zwar mit häufigem Umsteigen und langen Fahrzeiten verbunden, doch zu Zeiten des „Schönes Wochenende Tickets“ hat das auch nur wenige Fahrgäste gestört.

Doch faktisch hast du mit dem 9-Euro-Ticket eine Bahncard 100 light. Du darfst alle Züge, Busse und Bahnen fahren. Einzig der Fernverkehr mit ICE, Intercity und Eurocity sowie dem Flixtrain bleibt dir verwehrt.

Kaufen können, wirst du das neue 9-Euro-Ticket übrigens nicht am Automaten. Der Verkauf ist über den Schalter und die DB Navigator App geplant.