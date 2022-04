Fahrradfahrer schockiert: So teuer soll E-Bike- und Radfahren werden

Ob E-Bike oder Lastenrad, ob Gravel Bike oder Faltrad: In den vergangenen Jahren erlebte das Fahrrad einen zweiten Frühling. Die Gründe dafür sind vielfältig. Umweltschutz ist ein Grund, der Elektromotor, der beim Treten unterstützt und das Radfahren erleichtert, ein anderer. Während die Kosten für Autofahrer – insbesondere für Fahrer von Verbrennern – durch höhere Spritpreise, steigende Kfz-Steuern oder explodierende Parkgebühren immer weiter steigen, radelt man kostenlos über die Radwege und Straßen. Das ist der Politik offenbar ein Dorn im Auge.

So teuer soll E-Bike- und Radfahren werden

In der Schweiz wird derzeit über eine „Fahrrad-Vignette“ diskutiert. Wie der Focus berichtet, hat die Schweizerische Volkspartei (SVP) dazu eine Initiative vorgeschlagen, der sich laut Medienberichten schon 45 Politikerinnen und Politiker angeschlossen haben. Man will E-Bike- und Fahrradfahrer zur Kasse bitte. Es ist jedoch von einer kleinen Summe die Rede, die 20 Franken pro Jahr und Rad oder E-Bike betragen soll. Umgerechnet rund 19 Euro.

→ Erstaunlich: Hier kommen die E-Bikes wirklich her, die du im Laden kaufst

Doch nicht nur in der Schweiz wird eine Abgabe für E-Bike- und Fahrradfahrer diskutiert. Auch in Deutschland schwebt so manchem Politiker eine solche Fahrrad-Vignette vor. Die Neue Presse berichtet über einen Antrag der FDP in Coburg, wo die Stadt für den Ausbau der Infrastruktur tief in die Tasche greifen muss. Eine Umsetzung des Fahrradwegekonzepts werde laut Antrag der FDP „erhebliche finanzielle Mittel in Anspruch nehmen.“

Wer Geld für ein teures Fahrrad hat, …

Um diese finanziellen Belastungen zu mindern, schlägt die FDP deshalb die Einführung einer Fahrrad-Vignette für das Stadtgebiet Coburg vor. „Wir stellen uns einen jährlichen Betrag von zunächst etwa zehn Euro vor. Die nummerierte Vignette sollte ein ansprechendes Design haben und sich so am Rahmen befestigen lassen, dass sie die Optik des Rades nicht stört, ähnlich den Plaketten der Fahrradgeschäfte“, heißt es in dem Antrag. Die FDP-Stadträte halten dies „für eine angemessene Kostenbeteiligung, insbesondere für die Radfahrer, die nicht selten bis zu 8.000 Euro für ihr E-Bike bezahlen.“