Deutsche Bahn versagt: Hier ist sogar eine Mitfahrzentrale besser

Ob Verspätungen oder Zugausfälle: Die Deutsche Bahn wird immer wieder kritisiert. Durchsagen aller Couleur an Bahnhöfen bitten immer wieder um Entschuldigung. Baustellen garantieren Ausfälle und Verspätungen, das marode Schienennetz sorgt dafür, dass man für eine Fahrtstrecke von 20 Minuten anderthalb Stunden braucht. Für viele ist es zurzeit eine Katastrophe, von der Bahn abhängig zu sein. Jetzt folgt die Quittung. Denn selbst eine Mitfahrzentrale schneidet besser ab.

Bahn: Bitte nicht einsteigen

Im vergangenen Jahr kam die Hälfte aller Züge zu spät. Absurd dabei: Für die Bahn ist ein Zug erst verspätet, wenn er 6 Minuten später losfährt als geplant. Kommt er 5 Minuten später, ist er pünktlich. Ansonsten wäre die Quote wahrscheinlich noch erbärmlicher. „Die Pünktlichkeitsquoten der Bahn haben ein historisches Tief erreicht“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Bareiß (CDU) vor Kurzem.

Hohe Preise und Verspätungen: Das sind für viele Reisende die Hauptargumente, warum sie nicht mit der Bahn fahren. Vor kurzem ergab eine Umfrage: Fast ein Drittel aller Kunden fährt nicht mit der Bahn, weil sie unzuverlässig ist. Und damit haben sie beileibe nicht Unrecht. Auch was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, erlebt die Bahn ein Debakel. Das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov hat im Laufe des vergangenen Jahres fast eine Million Deutsche dazu befragt, welche Marken in der Kategorie „Mobilität“ das beste Preis-Leitung-Verhältnis bieten. Die Bahngesellschaft taucht dabei nicht einmal in der Top 5 auf.

Mitfahrgelegenheit besser als ICE und Co.

Auf Platz 1 der Umfrage landet FlixBus. Mit 25,2 Punkten sogar mit deutlichem Abstand auf den zweitplatzierten, Eurowings. Auf dem dritten Rang und damit ein besseres Preis-Leitungs-Verhältnis als die Bahn bietet die Mitfahrgelegenheitszentrale BlaBlaCar. Dahinter folgen die Fluggesellschaften SunExpress und Condor. Somit erachten die Befragten sogar die Flugpreise in Verbindung mit der dafür gelieferten Leistung als besser als eine Fahrt mit der Bahn. Den Sprung in die Top 5 verpassten unter anderem auch EasyJet, Europcar, Ryanair und Sixt.