Deutsche Bahn: Großstörung zwischen Köln und Frankfurt hält an

Als hätte der Streik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im ÖPNV am Freitag nicht schon für genug Ärger gesorgt, kommt es noch immer zu massiven Einschränkungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. „Aufgrund von Vandalismus ist der Fernverkehr bundesweit beeinträchtigt“, warnte die Bahn schon am Freitag bei X (ehemals Twitter). Und auch am Sonntag sind die Probleme nicht beseitigt. Speziell ein Streckenabschnitt vor den Toren Kölns ist betroffen. Weil es sich aber um eine sehr zentrale Teilstrecke handelt, die auch von vielen Zügen genutzt wird, die in andere Bereiche Deutschlands fahren, sind auch andere Regionen von der Störung betroffen.

Bahn: Vandalismus sorgt für massive Probleme

Konkret berichtet die Bahn von Schäden durch Vandalismus auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt (Main). Verspätungen und Haltausfälle sind aufgrund einer Sperrung der Strecke die Folge. Auch Zugausfälle sind möglich. ICE-Züge auf der Schnellfahrstrecke zwischen den beiden Metropolen werden umgeleitet und verspäten sich dadurch außerplanmäßig um bis zu 90 Minuten; es kann aber auch eine noch größere Verspätung sein. Die Halte in Köln/Bonn Flughafen, Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd entfallen. Ersatzweise halten die Züge in Bonn und Koblenz.

Schon jetzt warnt die Bahn, dass in den noch verkehrenden Zügen auch aufgrund des Wochenendes mit einem sehr hohen Aufkommenden an Reisenden zu rechnen ist. Deswegen sei teilweise auch ein Ausweichen auf Züge im Nahverkehr eine Alternative. Betroffene Fahrgäste können sich ihr Ticket erstatten lassen, sofern die Bedingungen dafür gegeben sind und sie ihre geplante Reise nicht antreten möchten. Zudem ist die Zugbindung in vielen Zügen aufgrund der hohen Verspätungen aufgehoben.

Störung wird wohl noch länger andauern

Welche Schäden durch den Vandalismus konkret aufgetreten sind, ist unklar. Die Bahn berichtet nur, dass bereits Personal vor Ort sei und mit Hochdruck an einer Beseitigung der Störung arbeite. Das dauere aber voraussichtlich noch mindestens bis Sonntagabend. Vielleicht sogar noch länger.

Im Internet wird bereits über einen möglichen Sabotage-Akt spekuliert. Denn die Bahn selbst berichtet von „elementar wichtigen Elementen“, die auf dem betroffenen Streckenabschnitt entwendet worden seien. Gegenüber dem Bonner General-Anzeiger sagte eine Sprecherin, dass es zu Metalldiebstahl in beiden Fahrtrichtungen im Raum Siegburg/Bonn gekommen sei.