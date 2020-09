Huawei ohne Google? So geht es weiter

Wie aussichtslos ist die Lage für Huawei auf dem hiesigen Smartphone-Markt? Zwar bietet der Hersteller immer noch hervorragend ausgestattete Smartphones etwa in Form des Huawei P40 Pro an. Doch die Top-Modelle sind bei Weitem nicht so beliebt wie ihre Vorgänger in den Jahren zuvor. Das belegen auch Verkaufszahlen in Deutschland. Sind die fehlenden Google-Dienste und der nicht vorhandene Play Store ein K.o.-Kriterium für den deutschen Smartphone-Käufer? Das zumindest lässt sich aus den schwindenden Marktanteilen ableiten.

Doch wie geht es mit Huawei nun weiter? Will das Unternehmen uns womöglich von der Abhängigkeit zu Google befreien und einen Umstieg auf das eigene System einleiten? Schließlich wächst die AppGallery von Tag zu Tag und könnte schon bald dem Play Store Paroli bieten. Hinzu kommt: Das chinesische Unternehmen hat mit Harmony OS ein eigenes Betriebssystem im Ärmel. Doch eine Frage bliebe dann immer noch offen: Will der Smartphone-Nutzer das überhaupt?

Deutschland-Chef von Huawei spricht Klartext

Wir sprechen auf der IFA in unserem Livestream-Format Tech & Tea mit dem Deutschland-Chef von Huawei, William Tian. Unter anderem darüber, ob Huawei vorhat, sich vom deutschen Handymarkt zurückzuziehen. Auch darüber, ob Huawei aufgrund der schwierigen Prozessor-Situation überhaupt noch Smartphones herstellen kann. Und ob es in Zukunft vielleicht doch noch Huawei-Smartphones mit Google-Diensten geben könnte. Wenn du Fragen haben solltest, kommentiere einfach unter dem Artikel. Wir versuchen alle zu beantworten.

IFA 2020 live – und du kannst dabei sein

Das Gespräch mit William Tian zu Huawei ohne Google ist der Auftakt unseres Livestreams von der diesjährigen IFA. In unserem Format Tech & Tea, das wir gemeinsam mit unseren Kollegen von NexPit realisieren, haben wir Freitag und Samstag zahlreiche Gäste und Experten, mit denen wir etwa über die Zukunft des Fernsehers und Smartphones sprechen. Auch Themen wie Smart Home, 5G sowie Diskussionen zu Streaming-Diensten und zur Nachhaltigkeit in Verbindung mit Technik werden wir beleuchten. Und wir zeigen dir, wie die IFA dieses Jahr ganz ohne Besucher aussieht.