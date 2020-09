Wir bringen die IFA 2020 live zu dir nach Hause

Jedes Jahr ist die IFA in Berlin ein Magnet für technikbegeistere Menschen. Ob innovative TV-Geräte, mit dem Smartphone verbundene Waschmaschinen und Küchengeräte oder Kleiderschränke, die die Wäsche wie von Geisterhand reinigen und bügeln: Die Messe hat immer etwas zu bieten. Dieses Jahr jedoch fällt sie Corona-bedingt aus – zumindest für das Publikum. 2020 gibt es eine reine Fachbesucher-Messe im sehr kleinen Kreis. Einige Hersteller sind in Berlin und zeigen ihre Innovationen. Und auch wir sind vor Ort.

Zusammen mit unseren Kollegen vom Technik-Magazin NextPit haben wir einen Livestream auf die Beine gestellt. Bei „Tech & Tea“ liefern wir dir live von der IFA am Freitag und Samstag tiefe Einblicke in die Zukunft des Fernsehers und Fernsehens, sprechen mit dem Deutschland-Chef von Huawei darüber, ob sich der Hersteller vom Markt zurückzieht und befragen Experten aus der Branche, welcher Hersteller Huawei und Samsung an der Spitze ablösen könnte.

Tech & Tea IFA Livestream startet mit einem Knaller

Das sind aber nur drei von vielen weiteren interessanten Themen. Wir werden auch über 5G, VR und AR, Streaming-Dienste und Nachhaltigkeit in Verbindung mit Technik sprechen. Du als Zuschauer hast auch die Möglichkeit, dich an den Diskussionen zu beteiligen und kannst sogar Preise gewinnen. Und natürlich werden wir auch einen Messerundgang machen und dir zeigen, was dieses Jahr auf der IFA los ist, beziehungsweise, wie die Geistermesse aussieht.

Wir wollen an dieser Stelle aber noch nicht zu viel verraten. Los geht es bereits am morgigen Freitag um 16 Uhr. Wir starten „Tech & Tea“ auf der IFA auch gleich mit einem Knaller. „Huawei ohne Google – geht das?“ Sei dabei, wenn wir vom Deutschland-Chef wissen wollen, wie es mit Huawei-Smartphones weitergeht, ob Modelle wie das Huawei P30 Pro ein Update auf Android 11 bekommen und was der chinesische Konzern für die Zukunft plant.