Huawei-Katastrophe: Damit hat niemand gerechnet

Die Smartphone-Marke von Huawei liegt am Boden. Der chinesische Handy-Hersteller hat nicht nur mit der weltweiten Pandemie zu kämpfen. Auch der US-Bann trifft Huawei hart. Wie schlecht Kunden hierzulande die neuen Smartphones annehmen, belegen nun Zahlen.

Vergleicht man die Verkaufszahlen des Huawei P40 mit den beiden Vorgängermodellen, kommt das aktuelle Smartphone gerade mal auf sechs Prozent. Das zeigt eine Untersuchung des Online-Preisvergleichsportals idealo. Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Nachfrage nach dem Huawei P30 war im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres etwa 15-mal so hoch, die nach dem Huawei P20 vor zwei Jahren sogar 16 Mal höher.

Auch das Huawei P40 Pro ist ein Flop

Bei der Pro-Version zeichnet sich ein ganz ähnliches Bild. Auch hier sind die Modelle der Jahre 2018 und 2019 deutlich beliebter gewesen als es das Huawei P40 Pro aktuell ist. So war laut idealo das P30 Pro im gleichen Zeitraum sechsmal so gefragt. Für das P20 Pro interessierten sich 2018 immerhin viermal so viele Käufer. Ob ein sinkender Preis das Geschäft retten und den potenziellen Käufer überzeugen kann? Fraglich.

→ Huawei P30 Pro: Die Abrechnung

Huawei ohne Google will kaum jemand

Der Hauptgrund für das geringe Kaufinteresse: die fehlenden Google-Dienste. Zwar ist das Smartphone von der Ausstattung her spitze. Das zeigt auch unser Test. Jedoch fehlt der Play Store, das Eingangstor zur Welt der Apps. Mehr noch: Kein Gmail, kein Google Maps, weder Chrome-Browser noch YouTube. Keine Sicherung der eigenen Bilder über Google Fotos, kein kontakt- und bargeldloses Bezahlen mehr via Google Pay.

Darüber hinaus fehlen die Google Dienste, die von Apps als Programmbestandteile im Unterbau verwendet werden, ohne dass du als Nutzer etwas davon siehst. Wer sich mit seinem Google-Konto bei anderen Diensten wie Spotify anmeldet, wird ebenfalls vor Herausforderungen gestellt. Zudem lassen sich viele Banking-Apps meist nur eingeschränkt nutzen.

Die Aussichten sind trüb

Huawei versucht mit allen Mitteln im Gespräch zu bleiben. Schließlich sollte das P40 Pro aktuell zu den bestverkauften Smartphones im Handel zählen. Doch das ist es nicht. Stattdessen bringt man das P30 Pro noch einmal auf den Markt. Die Coverversion des Spitzenmodells aus dem Vorjahr darf mit Google-Diensten verkauft werden. Das funktioniert aber nur, weil der Hersteller nichts an der Technik verändert hat. Das Huawei P30 Pro New Edition hat lediglich einen neuen Farbanstrich erhalten. Für 2021 droht nun: Eine Neuauflage der Coverversion des P30 Pro. Für das Huawei P50 Pro heißt das wohl: der Albtraum geht weiter.

Was ist die Alternative? Das Unternehmen hat ein eigenes Betriebssystem, Harmony OS, mit dem man Android und iOS Konkurrenz machen könnte. Ein Schritt in die Selbstständigkeit? Wohl kaum. In einem Interview sagte Huawei-Chef Ren Zhengfei kürzlich: „Huawei ist ein Neuling, daher wäre es sehr schwierig, die Betriebssysteme von Android und Apple zu übertreffen.“ Anschließend scherzt er: „Es sollte aber nicht länger als 300 Jahre dauern.“