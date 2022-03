Fulminanter Erfolg für Tesla in Deutschland

Von 0 auf Platz 1 in nur einem Monat. Tesla hat aus dem Stand den Spitzenplatz unter den beliebtesten Herstellern von Elektroautos in Deutschland übernommen. Nachdem im Januar kaum Tesla-Modelle neu zugelassen wurden, war die Nachfrage im Februar ungleich größer. Sowohl das Tesla Model 3 als auch das Tesla Model Y waren überdurchschnittlich stark nachgefragt. Die Konkurrenz leidet massiv. Insbesondere Volkswagen kann aktuell nur schwer mithalten.

Tesla, Tesla und dann lange nichts

Satte 3.690 Tesla Model 3 wurden im Februar in Deutschland neu zugelassen. Dazu gesellen sich 2.254 Tesla Model Y. Noch nie wurde in Deutschland innerhalb eines Monats mehr Einheiten des Model Y die Betriebsgenehmigung erteilt. Auf dem dritten Platz folgt der elektrifizierte Fiat 500. Der italienische Kleinwagen war im Januar noch das hierzulande am häufigsten neu zugelassene E-Mobil. Auf den weiteren Plätzen folgen der Hyundai Kona Elektro und der Renault Zoe. Erst dann kann Volkswagen mit den Modellen ID.4 und ID.3 punkten.

Die beliebtesten Elektroautos im Februar 2022

(Anzahl der Neuzulassungen)

Solltest du an dieser Stelle den Volkswagen e-Up und den Renault Twingo mit E-Antrieb vermissen, nachdem die beiden Kleinwagen im Januar noch in den Top 10 der am häufigsten zugelassenen E-Autos in Deutschland standen: Die Nachfrage schwächte sich im Februar etwas ab. Auf den VW e-Up entfielen nur 746 Neuzulassungen, auf den elektrifizierten Twingo sogar nur derer 667.

Blickt man auf die von Anfang Januar bis Ende Februar neu zugelassenen E-Autos, belegt das Tesla Model 3 mit 3.967 Einheiten ebenfalls den Spitzenplatz. Vor dem Fiat 500 (2.653) und dem Tesla Model Y (2.396). Auf den weiteren Plätzen folgen der Hyundai Kona Elektro (2.317), der VW ID.3 (1.965) und der VW ID.4 (1.929). Komplettiert wird die Top 10 vom Renault Zoe (1.925), dem Hyundai IONIQ 5 (1.902), dem BMW i3 (1.756) und dem Smart Fortwo (1.745).

Tesla ist E-Auto-Marktführer

Und was bedeutet das für die Marktanteile in Deutschland? Im Januar und Februar konnte Tesla die meisten Elektroautos in Deutschland verkaufen und sich einen Marktanteil von 12,9 Prozent sichern. Erst auf dem zweiten Platz folgt Volkswagen (11,4 Prozent) vor Hyundai (9,1 Prozent). Es ist das erste Mal, dass VW am Heimatmarkt im Segment der Elektroautos von seinem Wettbewerber aus den USA überflügelt wird. Und ob es perspektivisch gelingen kann, den Konkurrenten wieder in die Schranken zu weisen, bleibt abzuwarten. Hohe Preise und Software-Probleme sorgen dafür, dass Volkswagen längst nicht mehr als unangefochtene Nummer Eins auf dem Automarkt gilt.

Marktanteile unter Herstellern von Elektroautos in Deutschland

(Januar – Februar 2022)

Tesla 12,9 Prozent Volkswagen 11,4 Prozent Hyundai 9,1 Prozent Renault 6,9 Prozent Opel 6,7 Prozent Audi 6,1 Prozent BMW 6,1 Prozent Mercedes-Benz 5,6 Prozent Fiat 5,4 Prozent Smart 5,1 Prozent

In Summe wurden in Deutschland im Februar 28.307 neue Elektroautos zugelassen. Das waren rund 10.000 E-Autos mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. So kletterte die Gesamtzahl der E-Auto-Neuzulassungen im aktuellen Jahresverlauf auf 49.198 – fast 15.000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt wurden im Februar rund 200.000 neue Pkw zugelassen. Darunter 41.471 Diesel und 69.195 Autos mit Benzinmotor sowie 21.583 Plug-in-Hybrid-Modelle.