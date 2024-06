E-Autos: Ein Kompaktwagen stürmt an die Spitze

Nein, in Schwung kommen will der Markt für Elektroautos im laufenden Kalenderjahr nicht so recht. Im Mai wurden vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) nur 29.708 Neuzulassungen im Stromer-Segment gezählt. Das waren nur zehn neu zugelassene E-Autos mehr als im Mai. In Summe ist die Zahl der Elektroauto-Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf damit auf knapp 141.000 geklettert. Zum gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es bereits rund 167.000. Und trotzdem bleibt festzuhalten: Es ist reichlich Bewegung im Markt. Denn im Mai 2024 waren insbesondere Kompaktwagen beliebt.

Volkswagen ID.3 plötzlich wieder ein Kassenschlager

So hat nämlich der Volkswagen ID.3 überraschend die meisten Neuzulassungen auf sich verbuchen können. Zum ersten Mal seit August 2021 war der Kompakte aus dem Volkswagen-Konzern damit wieder der Spitzenreiter unter den beliebtesten E-Autos der Deutschen. Modellpflege-Maßnahmen scheinen sich hier auszuzahlen. Schon im April hatte sich der ID.3 auf den zweiten Platz geschoben. Im Mai war dem ID.3 noch ein weiterer Comebacker dicht auf den Fersen: der chinesische MG 4. Und auch der Cupra Born aus dem Hause Seat findet sich in den Top-5 wieder. Weniger stark nachgefragt als noch im vergangenen Jahr war einmal mehr das Tesla Model Y, das es im Mai-Ranking nur auf den sechsten Platz schaffte.

Beliebteste E-Autos in Deutschland im April 2024

Etwas anders sieht die Gemengelage aus, wenn man einen Blick auf die am häufigsten im laufenden Kalenderjahr zugelassenen E-Autos wirkt. Dann ist nämlich weiterhin das Tesla Model Y mit deutlichem Abstand auf die auf einer identischen Plattform stehenden Volkswagen-Modelle ID.4 / ID.5 der Spitzenreiter. Der ID.3 hat sich durch seine starken Verkaufszahlen im Mai am Audi Q4 e-tron vorbei auf den vierten Platz schieben können.

Beliebteste E-Autos in Deutschland von Januar bis April 2024

Tesla Model Y (13.316 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4 / Volkswagen ID.5 (9.291) Skoda Enyaq (7.311) Volkswagen ID.3 (6.940) Audi Q4 e-tron (5.670) Mercedes EQA (4.794) MG 4 (4.667) Cupra Born (4.529) BMW iX1 (4.183) BMW i4 (4.166)

Die Marktführerschaft im Segment der Elektroautos hat jüngst übrigens Volkswagen übernommen. Zum ersten Mal seit Ende vergangenen Jahres grüßt der deutsche Automobilkonzern an seinem Heimatmarkt wieder von der Spitze – mit einem E-Auto-Marktanteil von 14,1 Prozent. Tesla (11,8 Prozent) und BMW (10,6 Prozent) folgen auf den weiteren Plätzen. Vor Mercedes (9,5 Prozent) und Audi (6,7 Prozent). Komplettiert wird die Top-10 von Skoda (5,2 Prozent), Smart (4,9 Prozent), Hyundai (4,7 Prozent), MG (4,5 Prozent) und Volvo (4,4 Prozent).

Teure E-Autos bremsen die Kauflust

In Summe wurden im Mai übrigens 236.425 Pkw neu für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen. Auf E-Autos entfiel somit nur ein Anteil von 12,6 Prozent. Es waren in der Vergangenheit auf Monatsbasis schon mal mehr als 30 Prozent, was deutlich unterstreicht: E-Autos sind vielen Deutschen nach dem Wegfall des Umweltbonus in Form einer staatlichen Kaufprämie zu teuer.