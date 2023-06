Beliebteste Elektroautos: Zwei Hersteller dominieren alles

Getrieben durch eine starke Nachfrage am Tesla Model Y ist der Markt für Elektroautos im Mai wieder stark gewachsen. Hatte es im April noch einen Einbruch auf unter 30.000 E-Auto-Neuzulassungen gegeben, waren es im April wieder 42.780 Halter, die sich für einen neuen Stromer entschieden. Das ist neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zu entnehmen. In Summe wurden im Jahresverlauf bereits rund 167.000 Elektroautos neu für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen. Trotz in diesem Jahr niedrigerem Umweltbonus sogar mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damals wurden bis Ende Mai nur rund 135.000 neue E-Autos für den Betrieb in Deutschland aktiviert.

Tesla und Volkswagen dominieren Markt für Elektroautos

Das mit Abstand am häufigsten neu zugelassene Elektroauto war im Mai 2023 das Tesla Model Y. Es konnte 4.240 Neuzulassungen auf sich verbuchen. Der zweite und dritte Platz im Ranking gehen an Volkswagen. Der Volkswagen ID.4 und der Volkswagen ID.5, die sich nur durch die Karosserieform voneinander unterscheiden, erreichen 3.720 Neuzulassungen, der Volkswagen ID.3 kommt auf 2.185 Zulassungen. Mit 1.692 Neuzulassungen auf dem vierten Platz, der jüngst von inside digital getestete Skoda Enyaq iV und als Neueinsteiger in den Top 10 auf Platz 8, der BMW i4 (1.347).

Top 10 der am häufigsten zugelassenen Elektroautos in Deutschland (Mai 2023)

Du vermisst in der obigen Tabelle das Tesla Model 3? Weil dieses Elektroauto nicht in Deutschland gebaut wird, muss ein Import aus Übersee erfolgen. Und den hat es im Mai nur in vergleichsweise kleiner Form gegeben. Entsprechend lag die Zahl der Neuzulassungen für dieses Elektroauto im jüngst beendeten Monat bei nur 843. Zum Vergleich: Im März hatte die Zahl der Model-3-Neuzulassungen noch bei 2.560 gelegen. In Summe wurde das Model 3 im laufenden Jahr bereits 5.619 Mal angemeldet; Platz 7 im Gesamtvergleich. Deutlich häufiger erhielten das Tesla Model Y (21.727) eine Neuzulassung.

Top 10 der am häufigsten zugelassenen Elektroautos in Deutschland (Januar bis Mai 2023)

Tesla Model Y (21.727 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4/ID.5 (13.225) Volkswagen ID.3 (9.520) Audi Q4 e-tron (6.616) Skoda Enyaq iV (5.832) Fiat 500 Elektro (5.688) Tesla Model 3 (5.619) Smart Fortwo (5.429) Mini Cooper SE (4.767) Cupra Born (4.479)

Tesla bleibt Marktführer in Deutschland

Marktführer unter den Elektroautos-Herstellern in Deutschland ist weiterhin Tesla. Der Vorsprung beim Marktanteil ist gegenüber dem zweitplatzierten Volkswagen-Konzern aber ein weiteres Mal geschrumpft. Tesla kam Ende Mai noch auf 16,9 Prozent, Volkswagen bereits auf 15,3 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen mit Mercedes (8 Prozent), Audi (7,1 Prozent) und BMW (6 Prozent) gleich drei weitere Hersteller von Elektroautos aus Deutschland.

In Summe wurden im Mai 2023 übrigens 246.966 Autos neu zugelassen. Im Jahresverlauf waren es bisher knapp 1,12 Millionen. Zwischen Januar und Mai viel stärker nachgefragt als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren zuletzt insbesondere Autos von Alfa Romeo (+134,4 Prozent), MG (+107,9 Prozent) und Suzuki (+98,8 Prozent).