AVM: Diese Kabel-Fritzbox bekommt FritzOS 7.50 zum Testen

Die FritzBox 6660 Cable hatte AVM vor mehr als zwei Jahren in den Markt eingeführt. Sie war bis zum Verkaufsstart der FritzBox 6690 Cable Anfang 2022 die aktuellste Kabel-FritzBox auf dem Markt. Nun hat AVM die FritzBox 6660 Cable in den Kreis jener Router aufgenommen, die schon heute einen Einblick in die kommende Firmware von AVM bekommen – das FritzOS 7.50.

Im FritzLabor, der Testumgebung von AVM, kursiert diese Software als FritzOS 7.39. Im Fall der am 28. März veröffentlichen Version für die FritzBox 6660 Cable handelt es sich um die Versionsnummer 07.39-95485. Ebenfalls für den Kabelmarkt verfügbar ist eine FritzOS 07.39-95480 für die noch ältere FritzBox 6591 Cable. Das aktuelle Flaggschiff im Kabelmarkt ist derzeit beim Beta-Testen nicht dabei.

Updates im FritzLabor gab es auch für weitere DSL– und VDSL-Router: Die FritzBox 7590 AX, die FritzBox 7590 und die FritzBox 7530 haben allesamt mit Datum vom 25. März ein Update erhalten. Auch hier handelt es sich um das FritzLabor für FritzOS 7.50. Wichtig: Das FritzLabor funktioniert nur, wenn dein Router aus dem freien Handel stammt. Provider haben meist eigene Firmware-Versionen, die sich nicht durch das FritzLabor überschreiben lassen.

Das ist neu in der FritzBox-Software

In der neuen Software kommen zahlreiche Features erstmals zur Anwendung. So gibt es eine von vielen Nutzern schon lang erwartete Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungen. Bei der 7590 wird die Verbindung mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht, wenn der Router als Repeater in einem Mesh eingesetzt wird. Außerdem hat AVM zahlreiche kleine Funktionen im Bereich der Telefonie und im Smart Home hinzugefügt. So soll es erstmals Szenarien im Bereich Smart Home geben, die du einrichten und anwenden kannst.

Zudem haben die Programmierer von AVM zahlreiche Verbesserungen beim WLAN, der Internetverbindung und der Telefonie vorgenommen. Eine komplette Liste hat AVM auf der Webseite des FritzLabor veröffentlicht. Weitere Details haben auch wir in einer Meldung zusammengefasst.

Wichtiger Hinweis von AVM: Diese Laborversion sollte für die FritzBox 6591 Cable im WLAN-Repeater Betrieb nicht verwendet werden. Generell gilt bei Labor-Versionen von AVM immer, dass sie Betastatus haben. Das heißt, sie wurden zwar vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, es kann aber eventuell zu Fehlfunktionen kommen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt AVM keine Haftung. Ein Wechsel zurück zur offiziellen Software ist jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version möglich. Alles, was du generell zu FritzOS und dem FritzLabor wissen musst, liest du bei uns in einem Ratgeber.