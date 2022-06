Surface Pro 7+: Das edle Microsoft-Tablet war so günstig wie noch nie (Update)

Der bisherige Tiefstpreis für das Microsoft Surface Pro 7+ lag bei 699 Euro und datiert von vor ein paar Wochen aus Mitte Mai. Warum dieser Einstieg? Am heutigen 14. Juni nimmt MediaMarkt das Gerät ins 24-Stunden-Angebot auf und reduziert den Preis des Geräts aus der Surface-Serie auf einen neuen Tiefstand. Bis Mittwochmorgen, Ende ist um 9 Uhr in der Frühe, verlangt der Elektronikhändler nur 649 Euro für das Windows-Tablet, das eigentlich mehr Notebook ist.

Update: Seit 9 Uhr ist ein neues Tagesangebot online – ein völlig anderes und preislich nicht minder bemerkenswertes ist es am Mittwoch bei Saturn. Der Dyson Coralle, ein akkubetriebenes Glätteisen, fällt von 419 auf 359 Euro – absoluter Bestpreis.

Surface Pro 7+: So gut ist der Preis wirklich

Noch kurz vor Angebotsstart verlangte MediaMarkt 900 Euro für das Gerät, der Herstellerpreis beträgt sogar rund 1.100 Euro. Und auch der restliche Markt ruft für das Windows-Convertible noch mindestens 850 Euro auf. Den Preisvergleich gewinnt MediaMarkt durch das Tagesangebot sowohl historisch als auch aktuell. Das Angebot hat es wirklich in sich.

Microsoft hat das Surface-Gerät als eine Art iPad-Pro-Alternative platziert, wir schauen uns an, was das Gerät verspricht.

Bei dem angebotenen Gerät redet Microsoft von einem Convertible, wir allerdings eher von einem Tablet, da kein Tastatur-Dock mit im Lieferumfang steckt. Das Gerät hat auf der Rückseite einen ausklappbaren Ständer und ist mit 1,66 Kilogramm auch nicht gerade leicht.

Herzstück und Spielefläche ist das Display, ein 12,3 Zoll großes IPS-Panel mit einer hohen Bildschirmauflösung von 2.736 × 1.842 Pixeln. Eine Charaktereigenschaft ist das 3:2-Seitenverhältnis, das sich als fürs Arbeiten eignet. Über den Touchscreen bedienst du Windows 11 Home als Betriebssystem und nicht nur bei der Software steckt in dem Gerät viel Notebook-Power. So ist ein Intel Core i5 Prozessor (11. Generation) verbaut, unterstützt wird er von 8 GB Arbeitsspeicher und einem 128 GB SSD-Speicher. Damit lässt sich gut arbeiten.

Insgesamt ist das Gerät vor allem für den flexiblen Einsatz unterwegs gut zu gebrauchen. Aber auch als Tablet in Haushalt oder auf der Arbeit ist das Gerät für beinahe alle Herausforderungen gerüstet. LTE oder 5G ist bei diesem Modell zwar nicht mit von der Partie. Mit WLAN 6 (Wifi ax), USB-C und -A, Bluetooth 5.0 und dem Surface-Connect-Anschluss für den Direktanschluss einer Tastatur ist das Gerät aber mit vielseitigen Standards ausgerüstet.

Für Windows-Freunde ist das Surface Pro 7+ ein echtes Tablet-Highlight mit dem Anspruch, sogar etwas mehr zu sein. Technisch und Softwareseitig steht es einem vollwertigen Laptop in nichts nach. Per passendem Tastatur-Dock (kostet aktuell 99 Euro), wird das Gerät auch tatsächlich zu einem solchen. Für den aktuellen Preis bekommst du in dieser Marktnische derzeit nichts Besseres.