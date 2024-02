Unschlagbar billig: Amazon schleudert exzellente In-Ears raus

Von Schnäppchen-Kopfhörern für lediglich 39,99 Euro bis hin zu einem von der Stiftung Warentest top-bewerteten Sennheiser-Modell – bei Amazon findest du momentan tolle In-Ears zum kleinen Preis! Bei einem der Angebote sorgt der Versandriese dank 50 Prozent Rabatt sogar für einen neuen Tiefstpreis. Wir nehmen die Deals in diesem Artikel genauer unter die Lupe.

So günstig wie nie zuvor: Diese In-Ears sind echte Schnäppchen

Bleiben wir doch direkt bei dem Schnäppchen-Modell für 39,99 Euro. Hierbei handelt es sich um die soundcore by Anker P3 Bluetooth-Kopfhörer in der Farbe Schwarz. Die In-Ears sind trotz des geringen Preises aber trotzdem äußerst hochwertig. So sorgt der verbaute 11mm-Treiber etwa für einen hochwertigen Sound, während die BassUp Technologie niedrige Frequenzen automatisch erhöht. Für einen satten Bass ist also ebenfalls vorgesorgt. Über die Soundcore App kannst du zusätzlich den Klang auch nach deinen Vorlieben anpassen.

Ein großer Vorteil ist des Weiteren die hochwertige Geräuschunterdrückung. Ganze sechs Mikrofone sorgen dafür, dass Störgeräusche herausgefiltert werden. Dabei stehen dir auch drei unterschiedliche Modi (Transport, Outdoor und Indoor) zur Verfügung. Gleichzeitig soll durch die Mikrofone ebenso die Qualität bei Telefonaten ausgezeichnet sein. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket noch von einer intuitiven Touch-Steuerung sowie dem starken Akku. Mit einer einzigen Ladung halten die In-Ears immerhin 10 Stunden durch, über das Ladecase sind bis zu 50 Stunden möglich. Und dank der Schnellladefunktion reichen bereits 10 Minuten für weitere vier Stunden Musikgenuss aus.

Die drei verschiedenen Sound-Modi sollen eine optimale Geräuschunterdrückung garantieren

Ebenso genial wie die In-Ears selbst ist der aktuelle Angebotspreis bei Amazon. Der Versandriese halbiert den UVP, wodurch nur noch 39,99 Euro auf der Rechnung stehen. Und das Beste: Günstiger gab’s die Bluetooth-Kopfhörer zuvor noch nie im Netz!

Note 1,9 bei Stiftung Warentest: Top-Modell ebenfalls deutlich billiger

Ebenso eine Empfehlung wert sind die Sennheiser Sport True Wireless In-Ear-Kopfhörer. Diese kosten bei Amazon aktuell dank 36 Prozent Rabatt statt 139,90 Euro nur noch 89,99 Euro – ein unschlagbarer Deal (siehe Preisverlauf). Die Stöpsel der deutschen Marke konnte bei der Stiftung Warentest mit der Note 1,9 (Paywall) ein hervorragendes Ergebnis ergattern. Hierbei wurde neben dem exzellenten Sound ebenso der hohe Tragekomfort gelobt.

Wie der Name schon andeutet, sollen die Sport True Kopfhörer nämlich selbst beim Sport stets fest und komfortabel sitzen. Gleichzeitig sind die In-Ears nach IP54 gegen Wasser geschützt – Schweiß und Regen machen den Hörern also nichts aus. Die Wiedergabezeit fällt mit 9 Stunden – sowie weiteren 18 Studen durch das Ladecase – ebenfalls ordentlich aus. Statt einer aktiven gibt es hier jedoch leider nur eine passive Geräuschunterdrückung.

→ Sennheiser Sport True Wireless In-Ear-Kopfhörer für 89,99 Euro