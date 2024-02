Top-10-Smartphone von Samsung: In diesem Angebot kostet es effektiv nur 4 Cent

Bei der Fan-Edition zum Galaxy S23 handelt es sich ohnehin schon um eine preiswerte Alternative von Samsung. In diesem rundum günstigen Tarif-Deal sicherst du dir das Handy jetzt jedoch noch billiger. Wie billig? Das zeigen wir dir hier. Das Smartphone sicherst du dir im Paket mit 10 GB Datenvolumen schon für monatlich 19,99 Euro. Das Besondere: Über die komplette Vertragslaufzeit kostet dich das Samsung-Gerät nur knapp 153 Euro. Noch krasser ist lediglich der Effektivpreis von rund 4 Cent!

Preiswerter Tarif zum Galaxy S23 FE

Bevor wir das Angebot durchrechnen, schauen wir uns kurz noch den Tarif selbst genauer an. Für monatlich 19,99 Euro bekommst du hierbei 10 GB LTE-Datenvolumen. Dabei bist du mit maximal 50 MBit/s im Vodafone-Netz unterwegs – eine ordentliche Surfgeschwindigkeit für den Alltag. Außerdem profitierst du noch von einer Telefon- und SMS-Flat sowie kostenlosem EU-Roaming. Des Weiteren fallen noch 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Für das Samsung-Handy zahlst du hingegen lediglich 29 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten, extra.

Effektiv 4 Cent? So rechnet sich das Schnäppchen

Spannend ist aber natürlich, wie sich das Tarif-Angebot genau rechnet. Das Erste, was uns ins Auge gesprungen ist, sind die monatlichen Grundkosten von 19,99 Euro. Einzeln kostet der Vodafone-Vertrag bei freenet nämlich aktuell nur 14,99 Euro. Du zahlst für das Galaxy S23 FE also einen Aufpreis von 5 Euro pro Monat. In Kombination mit dem Gerätepreis und den Versandkosten zahlst du dadurch über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt rund 153 Euro für das Samsung-Handy extra. Ein echtes Schnäppchen, immerhin kostet dich das Galaxy S23 FE im Netz einzeln mindestens 544 Euro.

Jetzt möchtest du aber bestimmt wissen, wo die 4 Cent herkommen. Hierbei handelt es sich um den sogenannten Effektivpreis. Diesen erhältst du, indem du die Gesamtkosten für das Bundle (553 Euro) mit dem Gerätepreis fürs Galaxy S23 FE (544) verrechnest. Das Ergebnis wird dann durch die Mindestvertragslaufzeit (24 Monate) geteilt. Dies ergibt unfassbare 0,36 Euro pro Monat! Das bedeutet: Du zahlst effektiv wirklich nur rund 4 Cent im Monat für den 10-GB-Tarif und das Smartphone.

Preiswerte Alternative zu den Flaggschiff-Modellen: Das bietet dir das Galaxy S23 FE

Mit dem Galaxy S23 FE erhältst du ein Smartphone, das in vielen Aspekten überzeugt. Der Samsung Exynos 2200 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher sorgt beispielsweise für eine ordentliche Leistung im täglichen Gebrauch. Das 6,4 Zoll große Display mit einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 120 Hz sowie die 50-MP-Hauptkamera sind weitere Highlights, die das Handy zu einem technisch hochwertigen Gerät machen. Ein cooles Extra ist zudem der Schutz gegen Wasser nach IP68.

Samsung Galaxy S23 FE Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 209 g Farbe Weiß, Grau, Violett, Türkis, Einführungspreis Galaxy S23 FE (8/128 GB): 699 €, Galaxy S23 FE (8/256 GB): 759 € Marktstart Dezember 2023

Trotz kleiner Abstriche im Vergleich zum regulären Galaxy S23, ist die Fan-Edition eine exzellente Wahl. Einen Überblick über alle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Versionen steht dir in unserem Handy-Vergleich zur Verfügung. Doch vor allem in diesem äußerst preiswerten Tarif-Angebot kannst du wirklich bedenkenlos zum Galaxy S23 FE greifen.

→ Galaxy S23 FE mit 10 GB für monatlich 19,99 Euro