SSD mit Heatsink: Diese Festplatte ist PS5-fähig und gerade massiv reduziert

Möchtest du deine Konsole aufrüsten, dem Gaming- oder einfach dem Office-PC-Setup ein Speicher- und Performance-Upgrade verpassen, ist der Weg zu einer neuen SSD-Festplatte zum Einbauen nicht weit. Aber welche soll es werden?

Gerade, wenn du Gaming-Potenzial ausschöpfen möchtest, musst du hierbei einiges beachten. Willst du die SSD (Solid State Drive) etwa als Speicher-Erweiterung in einer der neueren Konsolen – PlayStation 5 oder Xbox Series X – einsetzen, brauchst du Mindeststandards und musst auf den Zusatz eines eigenen Kühlkörpers, einen Heatsink, achten. Ein passendes Modell ist gerade im großen Samsung-Sale bei MediaMarkt günstig zu haben.

Samsung Pro 980 1TB: SSD mit Heatsink war noch nie so günstig

Die Gaming-PC- und -Konsolen-fähige SSD Samsung 980 Pro im M.2.-Formfaktor bietet 1 Terabyte Speicherplatz und wird per PCIe-4.0-Schnittstelle an seinen Platz im Gehäuse gesetzt. Die Leistungsdaten der SSD lesen sich vielversprechend und sorgen in Kombination mit dem enthaltenen Heatsink für alles, was du für High-End-Gaming benötigst. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 7.000 MB/s im Lese- sowie 5.000 MB/s im Schreibmodus. Die Platte unterstützt den etablierten NVMe-Protkollstandard, der höchste Datendurchsätze bei niedrigsten Reaktionszeiten erreicht.

Nun zum Preis: Bei MediaMarkt kostet die Samsung 980 Pro SSD mit Heatsink derzeit 111 Euro. Das ist der aktuelle und bei näherem Hinschauen auf den Preisverlauf sogar der historisch beste Preis auf dem Markt im Netz. Weitere Händler steigen erst ein paar Euro höher in den Preiskampf ein – und verlangen dann oft noch Versandkosten. MediaMarkt liefert die Festplatte kostenlos.

Der Deal kommt gerade recht, wenn du nicht genügend Platz auf dem Rechner oder in der Konsole hast, um neue Spiele zu installieren. Aber auch für jeden anderen PC-Anwendungszweck ist die Festplatte geeignet, sorgt die SSD mit ihren Leistungsdaten und dem Heatsink doch für einen spürbaren Geschwindigkeits-Schub und macht so manchen alten Laptop wieder richtig flott.

1 Terabyte frischer und schneller Speicherplatz

Die Samsung SSD im Angebot bietet nominell 1 TB Speicherplatz. Rechnerisch sind das 1.024 GB. Da durch Systemdateien und Instandhaltungs-Sicherungen einige Bereiche geschützt sind, kannst du realistisch mit ein paar Gigabyte weniger rechnen. Mehr als 900 GB frischer und vor allem schneller Speicherplatz sollten dir damit allerdings sicher sein.

Die Heatsink-SSD von Samsung gibt es auch mit dem doppelten Speicher. Mit dann 2 TB nominellem Speicher zahlst du zwar nicht ganz das doppelte. Mit 199 Euro kostet die größere Version aber doch eine Ecke mehr.

Offiziell für die PS5 geeignet: Die Samsung 980 Pro SSD mit einem oder zwei Terabyte und Heatsink.

→ Schon gewusst? Das sind die Unterschiede zwischen HDD, SSD und Hybrid-SSHD

Tipp: Die „rohe“ Festplatte kannst du dir auch in Verbindung mit einem passenden Gehäuse (gibt’s ab rund 20 Euro) zulegen und so eine externe Festplatte aus dem Schnäppchen herausschlagen. Eine komplette externe SSD mit 1 TB Speicher, aber weniger starken Leistungsdaten gibt es bei MediaMarkt auch im Angebot – für 99 Euro.