Zu den regulär 8 GB in diesem green-LTE-Tarif gibt es jetzt nochmal 10 GB geschenkt – jeden Monat, zwei Jahre lang.Wer kostengünstig an einen ordentlich bestückten Telekom LTE Vertrag gelangen will, sollte sich dieses Angebot von mobilcom-debitel genauer anschauen.

Preislich unschlagbar 6 GB LTE & Allnet-Flat für 6,99 Euro Grundgebühr (Telekom-Netz)

18 GB im Telekom LTE Vertrag für unter 20 Euro

Für die Grundgebühr von 19,99 Euro pro Monat erhältst du den SIM-Only-Tarif „green LTE“ im Netz der Telekom, als Extra hast du 4 Monate Gratis-Nutzung des Musikstreaming-Dienstes Deezer mit im Paket. Auch der Anschlusspreis ist mit 19,99 Euro vergleichsweise günstig. Hier sind alle Tarif-Details im Überblick:

Allnet-Flat (Anrufe und SMS in alle dt. Netze)

18 GB Datenvolumen

LTE (bis zu 21,6 MBit/s)

Telekom-Netz

EU-Roaming

eSIM möglich

VoLTE

Grundgebühr: 19,99 Euro pro Monat

Anschlussgebühr: 19,99 Euro

Extra: 4 Monate Deezer Gratis (optional, kein Abo)

Bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten entstehen also Gesamtkosten von 499,75 Euro über zwei Jahre für den Telekom LTE Vertrag.

Für die Rufnummernmitnahme gibt es sogar noch einen Extra-Bonus von einmalig 15 Euro, der die Portierungskosten des abgebenden Anbieters etwas abfedern dürfte.

Der Tarif ist auch als eSIM verfügbar. Damit kannst du den Telekom LTE Vertrag zum Beispiel auch in einem iPhone (ab iPhone XS und XR) als zweite SIM-Karte nutzen (Dual-SIM-Funktion). Googles Pixel-Smartphones seit dem Pixel 3 bieten die eSIM-Installation an; auch die Klapp-Smartphones Motorola Razr und Samsung Galaxy Z Flip sind eSIM-fähig. Dazu kommen einige Wearables von unter anderem ebenfalls Apple und Samsung, in denen die Tarife zum Einsatz kommen können.

Weitere Informationen:

Kündigung nicht vergessen

Bei dem Angebot handelt es sich um einen Aktionstarif. Wenn du den Vertrag nicht rechtzeitig kündigst, verlängert er sich jeweils automatisch. Gegebenenfalls dann zu einem höheren Preis. Hier solltest du also rechtzeitig kündigen (Kündigungswecker mit remind.me stellen).

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.