Die Telekom startet am Donnerstag ins Black Weekend. Der „Magenta Thursday“ ist zurück. Und auch wenn die Angebote über den Donnerstag hinaus gültig sind – Ende ist am 1. Dezember – kann sich Schnelligkeit lohnen. Einige Angebote sind so gut, dass sie Gefahr laufen, schnell ausverkauft zu sein.

Vor allem Smartphones sind mit aber auch ohne Vertrag im Angebot. Hier beschränken wir uns insbesondere auf die Deals ohne Vertrag. Außerdem findest du bei den Angeboten einiges aus den Bereichen Zubehör, Smart Home und Heimvernetzung. Viele Angebote – vor allem die aus eigenem Hause – hat die Telekom exklusiv. Aber auch bei Massen- und Markenware bietet die Telekom teilweise richtig gute Preise.

iPhone SE deutlich günstiger, Xiaomi-Flaggschiff zum Hammer-Preis

Während MediaMarkt und Amazon die 400-Euro-Grenze beim iPhone SE in dieser Woche bereits gerissen haben, zieht die Telekom jetzt nach und unterbietet die Black-Deals der Konkurrenz nochmal. Für 397 Euro gibt es das neue iPhone SE (64 GB) jetzt im Online-Shop des Magenta-Konzerns. Und das ganze ohne Vertragsbindung. Im Premium-Telekom-Vertrag kostet das iPhone zwar auch günstige 97 Cent. Hier ist der Vertrag aber dann zu Telekom-Preisen – über 50 Euro pro Monat – mit dabei. Kann sich lohnen, kommt aber auf das individuelle Bedürfnis an. Der Deal ohne Vertrag ist ganz einfach derzeit der beste auf dem Markt.

Android-Tipp zum gleichen Preis: Das Xiaomi Mi 10T Pro, ein absolutes 5G-Top-Smartphone, ist ebenfalls für 397 Euro im Angebot. Angesichts der Ursprungspreise sogar nochmal viel günstiger als das iPhone (kommt von 466,90 Euro). Das Mi 10T Pro kostete bei Marktstart noch 650 Euro. Ebenfalls gut im Preis: Das OnePlus 8 Pro 5G für 599 Euro.

Noch ein Smartphone gibt’s zum Tiefpreis: Das Samsung Galaxy S10 Lite kostet – auch ohne Vertrag – bei der Telekom jetzt 349 Euro. Bei Konkurrenzpreisen von 440 Euro und aufsteigend ist das ebenfalls ein echtes Schnäppchen.

→ Hier geht’s zu den Smartphone-Deals der Telekom

Wenn du die Smartphone-Angebote auf der Seite etwas ausklappst, erscheinen weitere. Darunter ein Angebot für das Galaxy Z Flip 5G. Mit 899 Euro nach wie vor kein reines Schnäppchen, aber doch ein vergleichsweise gutes Angebot für das Falt-Handy.

AirPods Pro und AirPods 2 im Telekom-Angebot, Smart-Home-Deals zu Spitzenpreisen

Zubehör gibt’s ebenfalls im Magenta-Thursday-Angebot: Zwei Varianten der Apple AirPods sind günstiger. Außerdem gibt’s 50 Prozent Rabatt auf einige Original iPhone-Hüllen. Wer sich im Smart-Home-Bereich der Telekom neu oder weiter eindecken will, hat ebenfalls die Gelegenheit dazu – mit Aktoren für unter 10 Euro.

Apple AirPods Pro für 189 Euro

AirPods 2 für 111 Euro

Original Cases ab 22,50 (50 Prozent Rabatt)

Magenta Smart Speaker Mini für 19 Euro

MagentaTV Stick für 29,99 Euro

Magenta SmartHome Wandtaster für 9,73 Euro

SmartHome Rauchmelder für 9,73 Euro

SmartHome Innensirene für 9,73 Euro

Die Angebote gelten beim Kauf über die Angebots-Seite der Telekom. Teilweise (für Zubehör und Smart Home) musst du hier recht weit herunterscrollen.

Auch Neuverträge bei der Telekom sind teilweise günstiger. So gibt es den Festnetztarif Magenta Zuhause XL (250 MBit/s) für 19,45 Euro in den ersten 6 Monaten (danach 53,56 Euro). Auch das neue Magenta TV Smart kostet im Angebot 9,75 Euro im Monat – samt 100 Sendern, TV Now Premium inklusive und 3 Monaten Gratis-Disney+.

