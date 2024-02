Still & heimlich: MediaMarkt startet große Mehrwertsteuer-Rabattaktion

Sparfüchse aufgepasst: Bei MediaMarkt kannst du dir wieder einen starken Mehrwertsteuer-Rabatt in Höhe von effektiv 15,966 Prozent sichern. Bevor aber gegen Ende der Woche mutmaßlich fast alle Preise purzeln, startet die Aktion erst einmal ins Warm Up. Bis Donnerstag sind dadurch verschiedene Notebooks und Chromebooks von dem MwSt-Abzug betroffen, anschließend folgt dann der offizielle Startschuss aufs (fast) komplette Sortiment. Zumindest weist ein Countdown auf die aus den Vorjahren bekannte „Touchdown-Aktion“ hin. Deren Start ist demnach am Donnerstagabend.

Doch schon jetzt gibt es bereits einige tolle Schnäppchen zu entdecken. MediaMarkt haut etwa ein Lenovo-Gerät mit einem 14-Zoll-Display und bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit zum absoluten Tiefstpreis von rund 167 Euro (MwSt-Abzug erfolgt im Warenkorb) raus. Wir schauen uns das Chromebook, sowie einen ebenso günstigen Laptop von Asus, genauer an und werfen auch schon einen kurzen Blick auf die MwSt-Aktion.

Chromebook für 167 Euro – Schickes Display, starker Akku & Co.

Wer einen günstigen Laptop für die alltäglichen Büroaufgaben oder entspanntes Streaming auf der Couch sucht, bekommt mit dem Lenovo IdeaPad 3 das ideale Gerät. Auf den ersten Blick sticht dabei insbesondere das 14 Zoll Full-HD-Display hervor. Gleichzeitig ist der Laptop mit seiner kompakten Größe (33,6 × 1,83 × 22,1 cm) sowie dem Gewicht von gerade einmal 1,3 kg leicht zu transportieren. Das absolute Highlight bei dem Chromebook ist jedoch ohnehin der Akku. Mit einer Ladung soll das tragbare Lenovo-Gerät nämlich bis zu 16 Stunden durchhalten können!

Neben dem schicken Display zählt insbesondere der Akku zu den Highlights des Chromebooks

Für die Leistung ist hingegen ein MediaTek MT8183 Prozessor mit 4 GB RAM verantwortlich. Hierbei handelt es sich selbstverständlich nicht um Premium-Hardware – was bei einem Angebotspreis von 167,23 Euro aber auch zu erwarten ist. In Kombination mit dem flotten Chrome OS-Betriebssystem bist du mit dem Laptop aber trotzdem gut ausgestattet, wenn’s um den Alltag im Büro, Streaming oder Surfen geht. Abstriche musst du allerdings auch beim Speicher machen, welcher mit 64 GB nicht gerade groß ausfällt. Bei den Anschlüssen setzt Lenovo auf zwei USB-Slots (Typ A und C) sowie einen 3,5 mm Klinkenstecker.

Unschlagbar ist aber vor allem der Preis. MediaMarkt haut das Chromebook von Lenovo nämlich aktuell schon für 167,23 Euro raus! Günstiger gab es das Gerät zuvor noch nie im Netz und auch die Lieferung ist komplett kostenfrei. Der MwSt-Abzug erfolgt dabei wie gewohnt erst im Warenkorb und wird daher von Preisvergleichsportalen nicht korrekt angezeigt.

Wer anstelle eines Chromebooks lieber einen preiswerten Windows-Laptop sucht, sollte sich das Asus Vivobook Go 15 ein mal genauer anschauen. Mit seinem 15,6 Zoll großen Display, einem Intel-Prozessor und 128 GB Speicherplatz bekommst du hier ein gutes Gesamtpaket geboten. Und das Beste: MediaMarkt sorgt hier ebenfalls für einen neuen Tiefstpreis von 200,84 Euro.

→ Asus Vivobook Go 15 für 200,84 Euro (MwSt-Abzug erfolgt im Warenkorb)

MwSt-Aktion bei MediaMarkt: Alle Infos zum Spar-Kracher

Auf der Aktionsseite zur MwSt-Aktion findest du aktuell noch viele weitere Notebooks im Angebot. Neben Spar-Modellen sind dabei übrigens auch High End Gaming-Laptops günstiger zu haben. Wer hingegen abseits von Laptops und Chromebooks auf der Suche nach Schnäppchen ist, muss sich noch ein wenig gedulden. Bis Donnerstag sind nämlich erst mal nur Notebooks vom Mehrwertsteuer-Abzug betroffen.

→ MwSt-Rabatt auf Notebooks und Convertibles