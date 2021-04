Das Apple-Smartphone von 2019, das iPhone 11, ist wieder im Angebot. Und zwar in der größeren 128-GB-Variante. Da sich der Speicher bei iPhones seit jeher nicht per Micro-SD-Karte erweitern lässt, ist diese Speicheroption in Zeiten von immer mehr Daten und immer größeren Bild- und Videodateien die nachhaltigere Wahl. MediaMarkt verkauft das iPhone 11 (128 GB) im Rahmen der „Smartphone-Deals„-Aktion für 666 Euro. Ein teuflisch guter Preis? Wir machen den Schnäppchen-Check.

Die Aktion umfasst auch noch weitere Handys im Angebot – darunter Modelle von Xiaomi, Google Pixel, LG oder auch das OnePlus Nord in der fetten Speicher-Version: Mit 256 GB Daten- und 12 GB Arbeitsspeicher kostet es 419 Euro. Die Aktion endet am Montagmorgen um 9 Uhr.

iPhone 11 (128) GB bei MediaMarkt: So gut ist der Deal

Die 666 Euro, die MediaMarkt an diesem Wochenende für das iPhone 11 in der größeren Speichervariante aufruft, sind derzeitiger Bestpreis. Die Dynamik des Online-Marktes erlaubt, dass einige Händler rasch nachziehen, besonders Amazon reagiert meist schnell auf Sonderangebote von MediaMarkt und bietet gleiche Preise.

Das iPhone 11 ist ein ordentlich ausgestattetes Smartphone: Apple setzt auch im Basis-Modell auf den gleichen, schnellen A13 Bionic Prozessor. Im Vergleich zu den Pro-Versionen gibt es ein LCD- statt eines OLED-Panels und die Kamera knipst „nur“ durch zwei Objektive. Im Test wurde das iPhone 11 mit 4,5 von 5 Sternen als ein rundum gelungenes iPhone bewertet. Die bei MediaMarkt angebotene 128-GB-Variante wird bei Apple selbst noch mit einem Preis von 729 Euro geführt, Einführungspreis waren 849 Euro (aktueller Preisvergleich).

→ Im MediaMarkt-Deal gibt es das iPhone 11 in den Farben Grün, Rot und Schwarz.

Weitere Smartphones im Angebot

Wie schon angeklungen, ist das iPhone 11 nicht das einzige Handy, das bei MediaMarkt an diesem Wochenende im Sonderangebot ist. Hingucker ist auch der Speicherkönig in der Mittelklasse. Das OnePlus Nord stützt sich auf 12 GB Arbeitsspeicher und hat einen 256 GB fassenden Speicherchip verbaut. In dieser Preisklasse einmalig, zumal das Handy auch noch 5G-fähig ist. Kostenpunkt am Wochenende: 419 Euro.

Ebenfalls gute Smartphone-Deals: Das Google Pixel 4a für 333 Euro (ohne 5G) und das Xiaomi Mi 10T Pro, ein Handy mit Flaggschiff-Flair und 256+8 GB Speicher, das nun auf 444 Euro rutscht.

