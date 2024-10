Siemens zum halben Preis: MediaMarkt-Aktion sorgt für überraschend gute Angebote

Ob Geschirrspüler, Einbauherdset oder sogar Kühl-Gefrierkombination von Siemens – bei MediaMarkt sicherst du dir gerade einige Markenprodukte für die Küche zu richtig guten Preisen. Und damit nicht genug, schenkt dir MediaMarkt aktuell noch eine HelloFresh Kochbox mit frischen Zutaten dazu, damit du dein neues Küchengerät gleich ausprobieren kannst.

Tipp: Zeitgleich läuft noch die „Lieferluxus“-Aktion. Dabei fallen keine Versandkosten an – auch nicht auf Großgeräte, die per Spedition geliefert werden. Der Service mit Anschluss und Montage ist während des Aktionszeitraums (bis 14.10.) günstiger.

Siemens Backofen mit Herd – darum lohnt sich das Set

Dein HelloFresh Kochbox-Geschenk holst du dir generell, wenn du dir eines der teilnehmenden Aktionsprodukte bis zum 31. Dezember 2024 kaufst. Danach musst du nur noch ein Benutzerkonto bei MySiemens einrichten und dein Aktionsprodukt samt Kaufbeleg bei HelloFresh registrieren. Die jeweilige Kochbox bekommst du dann direkt zu dir nach Hause geliefert.

Bei der Aktion haben wir einerseits ein Einbauherdset von Siemens mit Elektrokochfeld und Backofen gefunden, das satte 48 Prozent reduziert ist. Statt ursprünglich 1.269 Euro (UVP) zahlst du so nur noch 649 Euro. Und der Versand ist dabei sogar kostenfrei. Ein besseres Angebot haben wir im Netz derzeit nicht gefunden (siehe Preisvergleich).

So sieht der Siemens Backofen aus

Bei dem Angebot handelt es sich um den Backofen „EQ411TA10 iQ100“ und das Elektrokochfeld „iQ300“ von Siemens im Set. Ein Highlight ist unter anderem die Schnellaufheizung des Backofens. Ohne erhöhten Energieverbrauch soll der Ofen hierdurch besonders flott vorgeheizt sein. Und dank 3D Heißluft Plus soll außerdem die Hitze im gesamten Innenraum gleichmäßig verteilt werden – damit Auflauf, Backkartoffeln und Co. überall gleich gebräunt werden. Insgesamt vier Kochfelder stehen dir zudem zur Verfügung, von denen sich zwei bei Bedarf per Knopfdruck vergrößern lassen – sei es für einen Bräter oder einen größeren Eintopf.

Geschirrspüler über 50 Prozent rabattiert

Und für die Hilfe nach dem Kochen lohnt sich ein Blick auf den Siemens „SN53ES03AE iQ300“ Geschirrspüler. Hier sparst du gerade ganze 56 Prozent auf den UVP und zahlst somit nur noch 549 statt über 1.250 Euro. Auch das ist der aktuelle Bestpreis (siehe Preisvergleich). Der Versand ist hier ebenfalls gratis.

Generell verspricht Siemens, dass du dein Geschirr hiermit bis zu dreimal schneller spülen und trocknen kannst, als mit anderen Geschirrspülern. Dazu ist ein aquaStop-System bereits integriert und sichert dich vor Wasserschäden ab. Cool ist darüber hinaus: Die Spülmaschine ist mit einigen smarten Funktionen ausgestattet. Das bedeutet, du kannst das jeweilige Programm etwa per App aus der Ferne starten oder per Sprachbefehl von zu Hause auswählen. Je nach Küche kannst du außerdem zwischen den Optionen „unterbaufähig“, „teil-“ oder „vollintegrierbar“ wählen.