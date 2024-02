Ähnlich wie das Galaxy A14 gibt es auch das Galaxy S22 momentan unfassbar günstig. MediaMarkt und Saturn verkaufen das Samsung-Gerät via eBay jetzt nämlich zu einem neuen Tiefstpreis von rund 404 Euro. Für das Schnäppchen musst du an der Kasse lediglich den Code TECHNIK24 angeben und schon sicherst du dir das Smartphone so günstig wie nie zuvor. Einen Haken hat das Ganze allerdings: Die Stückzahlen sind stark begrenzt.

So schnappst du dir das Samsung-Smartphone zum neuen Tiefstpreis

Günstiger geht’s wirklich nicht: MediaMarkt und Saturn verkaufen das Samsung Galaxy S22 momentan via eBay für 404,10 Euro (mit dem Code TECHNIK24). Hierbei handelt es sich nicht nur um das aktuell beste Angebot im Netz, das Smartphone war sogar noch nie günstiger! Die Lieferung ist außerdem kostenlos.

Doch aufgepasst: Das Galaxy S22 ist nur in sehr limitierter Stückzahl zu dem Schnäppchen-Preis erhältlich. Und da es sich hierbei wirklich um einen Spitzendeal handelt, rauscht die Anzahl der verfügbaren Geräte ziemlich flott runter. Es lohnt sich also, sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn vorbeizuschauen, falls das Smartphone bei einem der Händler ausverkauft sein sollte.

Schnell sein lohnt sich: Noch ist das S22 zum Tiefstpreis erhältlich

Samsung Galaxy S22 – Auch 2024 noch ein starkes Handy

Abschließend geben wir dir noch ein paar technische Daten zu dem preiswerten Smartphone mit auf den Weg. Auch wenn Samsung mittlerweile schon beim Galaxy S24 angekommen ist, lohnt sich das S22 im Jahr 2024 immer noch. So punktet der Exynos 2200-Chip samt 8 GB RAM weiterhin mit einer ordentlichen Leistung im Alltag. Wirklich genial ist zudem das 6,1 Zoll AMOLED-Display. Dieses sorgt zum einen dafür, dass das Handy stets hervorragend in der Hand liegt. Dieser Vorteil hat uns auch im Test absolut begeistert. Zum anderen weiß der Bildschirm mit einer Pixeldichte von 425 ppi aber ebenso technisch zu überzeugen. Im Angebot für rund 404 Euro ist dabei das Galaxy S22 mit 128 GB Speicherplatz in der Farbe Lila (Bora Purple).