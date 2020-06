Die Angebote im neuen Saturn-Prospekt gelten bis zum 15. Juni. Beim Online-Kauf ist alles ab 59 Euro versandkostenfrei und grundsätzlich gibt es eine bunte Mischung aus Haushalts- und Entertainment-Artikeln, mit dabei eine PS4 Pro mit Gratis-Spielen oder die günstigere Xbox One S „All Digital“. Außerdem nicht vergessen: Auch die „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion läuft aktuell noch.

Die Favoriten aus dem neuen Saturn-Prospekt

Gaming und Entertainment

PlayStation 4 Pro + 3 Spiele – 375,99 Euro

DualShock II Controller + PS4-Spiel „The Last of Us: Remastered“ – 59,99 Euro

PS4-Spiel „Red Dead Redemption II“ – 17,99 Euro

PS4-Spiel „FIFA 20“ – 19,99 Euro

Xbox One S „All Digital“ + 3 Spiele – 129,99 Euro

Nintendo Switch Lite – 209,99 Euro

LG OLED-TV (55 Zoll) – 1.077 Euro

→ Zu den TV- und Audio-Deals

Haushaltsartikel mit Dyson-Deals

Delonghi ECAM 352.55.SB Kaffeevollautomat – 499 Euro

Dyson Luftreiniger „Pure Cool“ – 529 Euro

Dyson V11 Absolute Extra Pro Akkustaubsauger – 799 Euro

Turmventilator AM07 – 289 Euro

Computer und Büro

AVM FritzBox 7530 WLAN-Router – 118 Euro

HP-Notebook (AMD Ryzen 3, 8 GB RAM, 15,6 Zoll) – 333 Euro

Die Saturn-Prospekt-Deals im Schnellcheck

Einige Deals bedürfen einer genaueren Überprüfung. Wir machen den Kurzcheck der Angebote aus dem neuen Saturn-Prospekt.

Games und Konsolen

Die Angebote zur PS4 Pro und zur Xbox One S „All Digital“ sind jeweils Bestpreise – und zwar nicht nur: Die Zugabe von je drei Spielen (Zugabe erfolgt im Warenkorb samt Preisabzug), macht die Konsolen-Deals erst richtig gut.

Wichtig zu wissen: Die Xbox als „All Digital“-Version ist unter anderem deshalb so günstig, weil sie kein optisches Laufwerk besitzt. Du musst dir also bewusst sein, dass du hier nur komplett heruntergeladene Spiele spielen kannst. Immerhin hat die Microsoft-Konsole hierfür 1 Terabyte internen Speicher (1.024 GB).

Bei der Nintendo Switch Lite bietet Saturn mit knapp 210 Euro einen Preis, den du so auch bei anderen Händlern findest. Das Angebot ist also ordentlich, aber nicht exquisit gut.

OLED-Fernseher von LG

Der LG-Fernseher mit OLED-Bildschirm kostet 1.077 Euro und liegt damit knapp über der 1.000-Euro-Schwelle. Grundsätzlich sind OLED-TVs immer noch sehr teuer, gerade in gewissen Größenordnungen. Mit 55 Zoll ist das angebotene LG-Modell kein extrem großer Fernseher, die 139 Zentimeter Bilddiagonale sind aber dennoch nicht zu verachten.

Günstiger gibt es den Fernseher aktuell nicht und laut Preisverlauf war er auch nie günstiger. Wenn du also einen OLED-Fernseher vom LG haben möchtest, ist das Saturn-Angebot eine gute Gelegenheit.

Dyson-Deals aus dem Saturn-Prospekt im Check

Mehrere Geräte von Dyson sind bei Saturn im Angebot. Darunter Akkustaubsauger, kombinierte Luftreiniger und Ventilatoren oder einfache Ventilatoren.

Der Dyson V11 Absolute Extra Pro, ein Akkusauger, ist für 799 Euro im Angebot, Premium-Preis für ein Premium-Gerät. Bei dem Preis von rund 800 Euro steht Saturn aber nicht alleine da, wie der Preisvergleich zeigt. Außerdem: Den „normalen“ Dyson V11 Absolute gibt’s schon ab 599 Euro. Der „Extra-Pro“-Zusatz bezieht sich unter anderem auf eine deutlich längere Akkulaufzeit, Zusatzdüsen und eine Tierhaarbürste.

→ Zum Dyson-Angebot für 799 Euro (Preisvergleich)

Nicht ganz so teuer ist der Luftreiniger Dyson 310130-01 „Pure Cool“ für 529 Euro. Gerade für den Sommer mag das kühlende und reinigende Gerät eine lohnende Anschaffung sein. Der gebotene Preis von Saturn ist zudem aktueller Bestpreis.

→ Zum Dyson-Angebot

Wenn es ein einfacher Turmventilator sein soll, hat Saturn den Dyson AM07 für 289 Euro im Angebot. Kurzum: Auch hier bietet Saturn den Bestpreis.

→ Zum Ventilator-Angebot

Grundsätzlich sind Ventilatoren auch günstiger zu haben. Die Lüfter von Dyson haben sich in den vergangenen Jahren aber in vielen Wohnungen und Büros etabliert. Das liegt an der tadellosen Funktion, aber auch am Design. Die Ventilatoren heben sich nämlich von herkömmlichen Geräten durch das rotorlose Äußere ab. Das erleichtert einerseits die Reinigung und dient andererseits als Sicherheitsaspekt für geringe Verletzungsgefahr.

