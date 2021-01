Bei mobilcom-debitel gibt es das Galaxy A71 von Sonntag an zu kaufen. Wichtig: Im Rahmen der „Preiskracher“-Aktion gibt es das Handy ohne Vertrag, auch wenn der Händler nach Tarifbindung klingt. Für die Aktion rutscht der Preis ab 00:00 Uhr am Sonnntag auf 289 Euro. Damit wird das Smartphone zum echten Preis-Hit.

Vor ziemlich genau einem Jahr, im Januar 2020, war das Galaxy A71 für damals 469 Euro auf den Markt gekommen. Nun ist es 180 Euro günstiger.

Galaxy A71 als Preiskracher: So gut ist das Angebot

Auch wenn die 180 Euro Preisnachlass gegenüber dem Ursprungspreis keine Grundlage für einen aktuellen Vergleich sind, so zeigen sie doch, wie stark der Preisverfall nach nur einem Jahr wirkt.

Aber auch beim Vergleich mit dem aktuellen Marktgeschehen kann das Angebot von mobilcom-debitel überzeugen. Unter 300 Euro gibt es sonst keinen Händler für das starke Mittelklasse-Smartphone. Auch darüber erst einmal nichts. Erst bei rund 350 Euro folgt die Konkurrenz. Realistisch waren zuletzt Preise zwischen 300 und 320 Euro. Der Preisverlauf zeigt außerdem: So günstig wie jetzt war das Galaxy A71 noch nie.

→ Zum Preiskracher-Angebot

Das zeichnet das A71 aus

Samsungs Galaxy A71 reiht sich recht weit oben in der A-Klasse, der Mittelklasse von Samsung-Smartphones ein. Es liegt technisch ein Stück über dem ebenfalls sehr gefragten Galaxy A51.

Highlights sind die vielseitig ausgestattete Kamera, das Display und generell die zeitgemäße Ausstattung. So verbaut Samsung auch hier schon den Fingerabdrucksensor im Display. Ein Feature, das zunächst Oberklasse-Handys vorbehalten war. Abstriche müssen Kunden bei typischen Mittelklasse-Kompromissen machen. So ist das Handy nicht wasserdicht und nicht kabellos aufladbar. Der Akku zeigte sich mit seinen 4.500 mAh in unserem Test mit einer guten Leistung.

Das Angebot von mobilcom-debitel startet mit Beginn des Sonntags – also direkt um Mitternacht – und endet am Mittwoch beziehungsweise wenn der Lagervorrat erschöpft ist. Die Option, das Handy in einer Filiale des Anbieters abzuholen und so die Versandkosten zu sparen, entfällt lockdownbedingt.

