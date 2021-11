OLED-Deal: Dieser Edel-Fernseher kostet jetzt nur noch die Hälfte

Noch bis zum 10. November gibt es bei MediaMarkt zahlreiche Angebote im Black-Friday-Stil. Mit dabei ist auch der Philips-Fernseher 55OLED855/12 OLED TV. Das edle TV-Gerät kostet normalerweise stolze 2.100 Euro (UVP) und wird jetzt knallhart reduziert. Hier haben wir außerdem weitere Angebote der MediaMarkt-Saturn-Aktion unter die Lupe genommen.

OLED-TV fast 50 Prozent günstiger

Bei MediaMarkt ist der Fernseher jetzt zum Bestpreis von 1.099 Euro erhältlich. Das entspricht einem Rabatt von 47 Prozent auf den Herstellerpreis und auch auf dem freien Markt im Netz ist das TV-Gerät sonst mindestens 350 Euro teurer (Preisvergleich). Der Fernseher fügt sich mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale gut in die allermeisten Wohnzimmer ein. Er bietet 4K-Auflösung, Smart TV (Android TV 9), 100 Hertz Bildwiederholfrequenz sowie HDR10+ und 4 HDMI-Slots – leider jedoch kein HDMI 2.1.

Kaufargument ist zum einen die Bildtechnik, die den Fernseher überhaupt so teuer erscheinen lässt. An sich gibt es 55-Zoll-Geräte nämlich schon längst unterhalb der 1.000-Euro-Marke zu kaufen. Bei der OLED-Technik sorgt keine großflächige Hintergrundbeleuchtung für das gefilterte Bild, sondern jedes Pixel wird einzeln angeleuchtet und erstellt so das Bild als ganzes. Das hat den Effekt von perfekten Schwarzwerten, da Pixel, die schwarz darstellen, einfach nicht leuchten. Insgesamt wirkt sich das gut auf den Kontrast aus und hat letztlich auch einen energiesparenden Effekt.

Ambilight: Philips’ Signature-Feature ist mit an Board

Kaufargument Nummer 2 ist das Philips-Feature Ambilight. Im Seitenrand des TV-Geräts sind Leuchtdioden eingelassen, die das Bild auf dem Fernseher via Farbenspiel in die nächste Umgebung synchron abgeben und so eine besondere Atmosphäre um den Fernseher schaffen. Ob beim Filmabend oder Fußballgucken – das Feature wird zum echten Hingucker und ist nach wie vor nur einigen Philips-Fernseher-Modellen vorbehalten.

TVs anderer Hersteller können das Feature nicht nutzen, es lässt sich lediglich umständlich und teuer über Peripherie-Geräte nachrüsten. Auch hier ist Philips übrigens mit seiner Hue-Lampen-Sparte einer der besten und geeignetsten Anbieter.

Das Philips-Feature Ambilight sorgt für Licht-Atmosphäre rund um den Fernseher.

Der von MediaMarkt angebotene Fernseher bietet also OLED-Technik mit 4K, Ambilight und eine gute Grundausstattung für nur knapp 1.100 Euro. Ein echtes Schnäppchen, wenn wir gebotene Leistung, Preis und Marktvergleich in einen Kontext bringen. Hinweis für eventuelle Marktabholer, die sich den Versand sparen wollen: Der Fernseher wiegt etwas mehr als 20 Kilogramm, mit Standfuß sind es rund 23 Kilo, insgesamt dürfte die Verpackung also etwas um die 30 Kilogramm auf die Waage bringen.

Übrigens: auch eine passende Soundbar, die das bei Flachbildfernsehern vorherrschende Tonproblem löst, ist bei MediaMarkt im Angebot. Die Bose Solo Series II ist um 20 Prozent reduziert und kostet 160 Euro. In dieser Preisklasse ein echter Tipp.