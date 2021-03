Pünktlich zu Ostern kannst du bei Amazon einige Schnäppchen machen. So gibt es beispielsweise alle Fire-Tablets, Kindles und Alexa-Lautsprecher deutlich reduziert. Doch auch andere Hersteller beteiligen sich an der Rabatt-Aktion. So verkauft Xiaomi seinen Mi Scooter und weitere Gadgets zum Bestpreis. Diese drei Deals lohnen sich am meisten:

Xiaomi Mi Scooter 1S zum Bestpreis bei Amazon

Der Xiaomi Mi Scooter 1S ist der Quasi-Standard auf dem Scooter-Markt. Der zusammenklappbare E-Scooter ist straßenzugelassen und besitzt eine Reichweite von bis zu 30 Kilometern. Der E-Scooter ist gerade einmal 12,5 Kilo schwer und kann ein Gewicht von bis zu 100 Kilo tragen. 8,5 Zoll große Luftreifen sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl. In der Mitte des Lenkers ist ein kleines Dashboard eingelassen, über welches du alle wichtigen Daten im Blick hast.

Wie viele Xiaomi-Produkte kannst du auch den Mi Scooter 1S mit der Mi Home-App koppeln, Einstellungen treffen und den Scooter aus der App heraus verriegeln. Mit einem Preis von gerade einmal 309 Euro ist der Scooter bei Amazon zum absoluten Bestpreis erhältlich. Der Allzeit-Bestpreis liegt gerade mal einem Euro unter dem aktuellen Angebot.

Suchst du einen noch günstigeren Scooter, könntest du bei deinem lokalen Lidl-Markt vorbeischauen. In ausgewählten Filialen gibt es dort ab morgen einen anderen E-Scooter für 250 Euro zu kaufen. Benötigst du hingegen mehr Reichweite, könnte das nächste Angebot etwas für dich sein:

Mi Scooter 2 Pro mit mehr Reichweite

Mit einer Reichweite von bis zu 45 Kilometern spielt der Xiaomi Mi Scooter 2 Pro weit oben mit. In dieser Preisklasse gibt es keinen Scooter mit einer ähnlich guten Reichweite. Das Gewicht von 14,2 Kilo fällt ebenfalls moderat aus. Die Traglast liegt wie beim günstigeren Modell bei 100 Kilo und die 8,5 Zoll Luftreifen sind ebenfalls identisch.

Auch sonst unterscheiden sich die beiden Roller kaum. So besitzt auch der Mi Scooter 2 Pro ein Dashboard in der Mitte des Lenkers und kann mit der Xiaomi Home-App verbunden werden. Der Preis für den Mi Scooter 2 Pro bei Amazon liegt bei 454,98 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und liegt rund 18 Euro über dem Allzeit-Bestpreis.

Xiaomi Mi Band 5 zum Allzeit-Bestpreis bei Amazon

Noch nie so günstig zu haben wie aktuell bei Amazon war das Mi Band 5. Der smarte Fitness-Tracker des chinesischen Herstellers gehört zu einem der meistverkauften Fitness-Gadgets überhaupt.

Die 5. Generation besitzt einen 1,1 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit Touch-Funktion und kann via Bluetooth 5.0 low energy mit Android-Smartphones und iPhones verbunden werden. Das Gadget ist zudem bis zu 50 Meter Tiefe wasserdicht. Das Silikon-Armband kann gegen eine andere Farbe ausgetauscht werden. Von Drittherstellern sind auch Bänder aus Leder oder Metall erhältlich.

Die Akkulaufzeit des kleinen Trackers beträgt bis zu 14 Tage. Dabei kann er deine Schritte zählen, kontinuierlich deine Herzfrequenz aufzeichnen, deinen Schlaf überwachen und 11 verschiedene Sportarten tracken. Mit einem Preis von 20,65 Euro ist das Mi Band 5 bei Amazon günstig wie nie erhältlich.

