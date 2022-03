Oppo Find X5 Serie bei O₂ mit vielen Extras: Smartwatch, Ladestation und In-Ears gratis

Die neuen Oppo-Flaggschiffe starten auf dem Markt. Bei O₂ gibt es das Find X5 und das Find X5 Pro mit Vertrag für jeweils einen Euro zu kaufen. Die Grundgebühr hängt wie üblich von der Tarif-Konfiguration ab und lässt sich bei O₂ durch Streckung des Vertrags auf 36 oder 48 Monate sogar noch senken. Eine günstigere Grundgebühr wird sozusagen durch eine längere Vertragslaufzeit erkauft. Gelockt werden Käufer mit einem ordentlichen Paket an Zubehör, das es zum Start gratis dazugibt.

Oppo Find X5 kaufen und Geschenkeboxen sichern

Vor allem zum Kauf des Find X5 Pro gibt es ordentlich was dazu. Kaufst du dir das Smartphone, gibt es dieses Paket auf Anforderung (bis 15. Mai) gratis:

Das Paket hat einen Gegenwert von mehreren Hundert Euro und macht die Anschaffung des Oppo-Smartphones spürbar attraktiver. Das Basismodell Oppo Find X5 wird ebenfalls mit einer Geschenk-Box belohnt, allerdings ohne die Ladestation, sondern „nur“ mit den Kopfhörern, der Watch Free und der Kevlar-Schutzhülle. Und auch das günstigste Modell der Reihe, das Oppo Find X5 Lite, ist mit Geschenk-Zugaben verfügbar. Hier stecken die Enco Free 2 Kopfhörer, der Fitnesstracker Oppo Band und ein „Liquid Silicone Cover“ mit im Paket.

Das kosten die Oppo-Smartphones bei O₂

Das Oppo Find X5 und das Find X5 Pro gibt es bei O₂ in der Standardausführung mit 256 GB Speicher und in den Farbvarianten Schwarz und Weiß. Der empfohlene Tarif ist der O₂ Free M mit Allnet-Flat, 20 GB Datenvolumen und 5G-Zugang. Ausgeliefert werden die Smartphones ab dem 24. März.

Das Pro-Modell kostet in dieser Tarif-Kombination monatlich 59,99 Euro. Genauso teuer ist die Konfiguration mit dem unlimitierten, aber bei der Downloadgeschwindigkeit begrenzen Free Unlimited Basic. Wählst du den Tarif mit 36 oder 48 Monaten Laufzeit, stehen monatlich 49,99 beziehungsweise 49,74 Euro auf der Rechnung. Hier kann sich im Verhältnis das Modell mit drei Jahren Laufzeit lohnen.

Ohne Pro-Zusatz bekommst du das Oppo Find X5 für 49,99 Euro monatlich in der zweijährigen O₂-Free-M-Option. Bei 36 Monaten gibt es 5 Euro monatlichen Rabatt, bei 48 Monaten wird es etwas teurer (48,74 Euro) – diese längste Variante ist also nicht zu empfehlen. Das Oppo Find X5 Lite ist das günstigste Modell der Reihe und bei O₂ in der gebotenen Konfiguration (Free M, 24 Monate) für 34,99 Euro monatlich mit Vertrag im Angebot.

100 Euro Wechselbonus und Netflix-Jahresabo

Wechselst du von einem anderen Anbieter zu O₂, kannst du von der derzeitigen Wechselbonus-Aktion profitieren. Nimmst du deine Rufnummer mit, gibt es satte 100 Euro Bonus vom Vertragsanbieter. Dieser wird dir in 5-Euro-Schritten auf den ersten 20 Rechnungen deines Vertrags gutgeschrieben und dort als Monatsrabatt verrechnet.

Buchst du außerdem O₂ TV L zu deinem O₂-Vertrag dazu, gibt es jetzt eine weitere Aktion, mit der du 12 Monate lang Netflix gratis erhältst. Wie das genau funktioniert, erfährst du hier. Der Netflix-Deal an sich ist gut, wenn du ohnehin Interesse an Internet-TV via O₂ TV hast. Denn trotz Bonus und Geschenk – das kostet extra.