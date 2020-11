Handy-Schnäppchen: Oppo A52 bei Lidl zum Top-Preis kaufen

Schaut man sich die Spezifikationen des Oppo A52 genauer an, fallen vor allem zwei Dinge auf. Zum einen verfügt das Smartphone über einen ziemlich großen Akku (5.000 mAh), zum anderen sind trotz des niedrigen Preises auf der Rückseite gleich vier Kameras zu finden. Das ist in der Preisklasse der besten Handys unter 200 Euro nicht immer der Fall. Neben einer 12-Megapixel-Hauptkamera hast du Zugriff auf eine Weitwinkel-Kamera (8 Megapixel, 119 Grad), eine Porträt-Kamera (2-Megapixel) und einen vierten Mono-Sensor (ebenfalls 2 Megapixel). Auf der Vorderseite ist eine Selfie- und Video-Chat-Kamera mit einer Auflösung von sogar 16 Megapixeln verbaut.

Das alles steckt sonst noch im neuen Lidl-Smartphone

Zur weiteren Ausstattung des Android-10-Smartphones gehören ein 6,5 Zoll großes LCD-TFT-Display (1.080 x 2.400), 64 GB Speicherplatz und 4 GB RAM. All das ist in der Preisklasse von unter 200 Euro Standard und wird nur sehr vereinzelt überboten. Als Prozessor ist das Qualcomm-Mittelklasse-Modell Snapdragon 665 verbaut. Er verfügt über insgesamt acht Kerne, von denen jeweils vier mit 1,8 beziehungsweise 2 GHz takten. Musik hörst du entweder über die Stereo-Lautsprecher, per Bluetooth (Version 5.0) oder über kabelgebundene Kopfhörer. Denn das Handy ist mit einem 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss ausgestattet.

Das 192 Gramm schwere Oppo A52 ist entgegen den aktuellen Angaben auf der Oppo-Homepage auch in der Lage, NFC-Verbindungen aufzubauen. Das bestätigte ein Oppo-Sprecher gegenüber unserer Redaktion. Wenn du mit deinem Smartphone kontaktlos bezahlen willst, ist dieses Oppo-Handy also auch eine gute Wahl für dich. Den internen Speicher kannst du über eine MicroSD-Karte noch erweitern.

Oppo A52 Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 665 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 192 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 199 € Marktstart 15. Juni 2020

Oppo A52 im Preisvergleich – So gut ist das Lidl-Angebot

Bleibt nur noch eine Frage: Was kostet das Oppo A52? Lidl bietet es ab dem 9. November im Rahmen des „Lidl Singles Days“ (in Anlehnung an den Singles Day in China, einen der umsatzstärksten Onlineshopping-Tage der Welt) für 177 Euro an. Also für 22 Euro unterhalb der offiziellen Preisempfehlung des Herstellers.

Ein gutes Angebot? Stand heute absolut. Denn günstigstenfalls ist das Smartphone derzeit bei namhaften Onlineshops für knapp 180 Euro zu haben – in der Regel zusätzlich hoher Versandkosten. Bei Amazon musst du je nach Farbe mindestens knapp 190 Euro zahlen. Bis zur kommenden Woche kann sich an den Preisen aber durchaus noch etwas tun.

