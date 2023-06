Modesünde oder Kult? Limitierte „Lidl-Kollektion“ jetzt wieder erhältlich

Manche sehen sie als Modeverbrechen, andere als kultige Klamotten für die Freizeit: Modekollektionen von Discountern haben in den letzten Jahren einen regelrechten Hype ausgelöst. Auch aktuell versucht sich Lidl – anlässlich des 50. Geburtstags – wieder an einer limitierten Kollektion, zu der auch erneut die beliebten Lidl Sneaker zählen. Darüber hinaus kannst du dich aber wirklich von Kopf bis Fuß in Klamotten der Marke einkleiden: So gibt es Socken, Shorts, Bauchtaschen, Hemden und vieles mehr. Wir verschaffen dir einen Überblick über die große Auswahl.

Lidl-Kollektion: Komplettes Outfit im Design des Discounters

Arbeiten wir uns doch mal von unten nach oben durch die neue Kollektion. Den Anfang machen die Lidl Sneaker in den Größen 41 bis 46 für 19,99 Euro. Zusätzlich gibt es jedoch auch Damen-Gummistiefel in Blau oder Gelb für 14,99 Euro (Größen 37 bis 41). Weiter geht’s mit weißen oder bunten Socken für lediglich 2,99 Euro. Wer möglichst günstig am Hype um die Kollektion teilnehmen möchte oder einfach nur ein witziges Geschenk sucht, ist hiermit gut bedient. Herren-Shorts mit Lidl-Print kosten dich hingegen 7,99 Euro.

Kultige Lidl Sneaker wieder erhältlich

Für 7,99 Euro bekommst du obendrein ein lässiges, kurzärmliges Freizeithemd in zwei verschiedenen Geburtstagsdesigns. Damen können gleichzeitig zum zweiteiligen Tracksuit für 19,99 Euro greifen – damit hinterlässt du im Fitnesscenter auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Wer sich schon aufs nächste Regenwetter vorbereiten möchte, greift zum Lidl Regenponcho mit Kapuze für 12,99 Euro. Besonders cool und vor allem auch nützlich sind ebenso die Sonnenbrillen des Discounters. Diese zieren an der Seite ein kleines Lidl-Logo, bieten zudem jedoch ebenfalls 100 Prozent UVA- und UVB-Schutz. Kostenpunkt: lediglich 4,99 Euro.

Kultig oder komisch? Das sind die weiteren Klamotten

Doch das war noch nicht alles. Lidl bietet seinen Kunden eine große Auswahl, teilweise auch mit eher nischigeren Klamotten wie etwa einem Bandana. Eine Übersicht über die weiteren Artikel gibt es hier:

Was man Lidl dabei zu gute heißen muss: Die Preise für die Klamotten sind wirklich erschwinglich. Außerdem wird für die Produkte laut Lidl auf einen nachhaltigen Baumwollanbau gesetzt. Ob einem das Ganze optisch gefällt oder man sich einen der Artikel eher zum Scherz holt, ist natürlich Geschmackssache und jedem selbst überlassen.

→ Lidl-Kollektion im Überblick