Mega-Schnäppchen-Wochen: MediaMarkt feiert Online-Jubiläum mit diesen Top-Angeboten

Im neuen „10 Jahre Online-Shop“-Prospekt liefert MediaMarkt viele Schnäppchen und solche, die es sein wollen. Aus verschiedenen Kategorien sind Angebote mit dabei. Die angebotenen Produkte sind zeitlich auf der Höhe, wir reden also nicht von einem Abverkauf der Produkte aus den ersten Jahren des MediaMarkt-Online-Shops.

Mit dabei sind etwa Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Smartwatches, Tablets und einiges mehr. Bei vielen bietet der Händler Bestpreise und selbst wenn nicht, ist man nahe dran. So fällt etwa der Kabel-Router FritzBox 6690 Cable auf 275 Euro – den Preis gibt es aber bei MediaMarkt nicht exklusiv auf dem Markt. Und auch beim Galaxy Tab S7 FE (229 Euro) reduziert MediaMarkt den Preis lediglich auf das vorherrschende Marktniveau.

Wir zeigen unsere Schnäppchen-Favoriten aus der Aktion. Gleichzeitig ist auch beim Schwester-Verkäufer Saturn eine ordentliche Angebotsaktion online. In diesem Artikel zeigen wir die besten Gutscheinheft-Deals. Die neuen MediaMarkt-Angebote gelten bis zum 22. Mai.

Beliebter Küchenhelfer: Tefal Optigrill Elite unter 200 Euro

Die Küchenfirma Tefal ist mit seiner OptiGrill-Serie führend auf dem Gebiet der Kontaktgrills. Ein Modell aus der Flaggschiff-Reihe, der Tefal GC750D OptiGrill Elite, ist bei MediaMarkt jetzt auf 195 Euro reduziert. Das entspricht einem Rabatt von fast 50 Prozent gegenüber dem Einführungspreis (375 Euro). Aber auch im aktuellen Vergleich bietet MediaMarkt das Top-Angebot – auch, weil hier keine Versandkosten anfallen.

Der Kontaktgrill erhitzt seine Grillplatten stufenweise auf bis zu 270° C. Je nach gewünschtem Garpunkt lässt sich der Grill exakt einstellen und bietet vielseitige Möglichkeiten. Außerdem: Der OptiGrill misst, wie dick ein Steak ist und errechnet anhand der gewünschten Einstellung, wie lange es im Grill liegen sollte. Nicht zu vernachlässigendes Feature: Die Grillplatte ist herausnehmbar und spülmaschinenfest. Hier geht’s zum Angebot.

Premium-Saugroboter mit Absaugstation

Einer der Top-Hersteller von Haushaltsrobotern ist Ecovacs. Die Saugroboter-Reihe Deebot gehört seit Jahren zu den Top-Tipps unter den selbstständigen Staubsaugern. Nun ist der Deebot N8 Pro+ bei MediaMarkt im Angebot. Und das überraschend günstig. Bei dem Gerät handelt es sich zudem nicht nur um einen reinen Saug-, sondern um einen Saug-und-Wisch-Roboter. Er erledigt auf Wunsch also gleich zwei Reinigungen auf einmal.

Im Angebot ist der Deebot N8 Pro+ samt automatischer Absaugstation für 459 Euro im Angebot. Vor Start des Deals kostete er noch knapp 100 Euro mehr (549 Euro). Der Einstiegspreis des Herstellers lag einst sogar bei 700 Euro.

Nur alle 30 Tage leeren: Der Deebot N8 Pro+ mit seiner automatischen Absaugstation.

29 Zoll E-Bike von Fischer wird günstiger

Für 1.929 Euro stand ein großes E-Mountainbike von Fischer bislang im Angebot. Nun streicht MediaMarkt den Preis etwas zusammen und verlangt nur noch 1.499 Euro für das Rad mit 29 Zoll Laufradgröße und 51 Zentimetern Rahmenhöhe. Der Akku ist auf den Rahmen aufgesetzt und beim Antriebstyp handelt es sich um einen Hinterradmotor – ein Bafang Silent Drive.

Der Hersteller verspricht eine Reichweite von bis zu 120 Kilometer, in denen der 422-Wh-Akku seine Ergänzungsleistung für das Pedelec bringt. 10 Gänge sind für flache und bergige Etappen via Kettenschaltung mit an Bord. Über ein Display am Lenker hast du alle wichtigen Daten sofort griffbereit. Auch eine App-Anbindung mit dem Smartphone ist möglich.

→ Hier geht’s zum E-Bike-Angebot

Übrigens: Die kleinere Variante mit 27,5-Zoll-Laufrädern ist ebenfalls günstiger. Das E-Bike mit 48 Zentimetern Rahmenhöhe kostet 1.399 Euro.

Weitere MediaMarkt-Angebote der Aktion

Außerdem gibt es noch diese Angebote mit Top-Preis-Anspruch:

Parallel dazu gibt es täglich von 9 Uhr bis 9 Uhr 24-Stunden-Deals, die jeweils Bestpreis-Anspruch haben. Auf dieser Seite findest du stets den Tages-Deal von MediaMarkt. Seit einigen Wochen gibt es diese wechselnden Schnäppchen schon. Mit wenigen Ausnahmen bot MediaMarkt hier stets den Bestpreis zum Start des jeweiligen Angebots.