Smartphone-Angebote am Wochenende: Die Media Markt-Aktion „Smartphone-Fieber“ unterscheidet sich wie so oft nicht von den „Smartphone-Purzel-Preisen“ bei Saturn. Demnach gilt: Wenn ein Produkt bei Media Markt ausverkauft ist, kann ein Blick zu Saturn noch lohnenswert sein – und anders herum.

Drei Samsung-Smartphones im Angebot

In dieser Woche sind gleich drei Samsung-Smartphones mit dabei: Eines aus der Note-Serie, das die Oberklasse vertritt, dann ein A-Serien-Gerät, das nominell in der Mittelklasse, technisch aber nah an der Oberklasse spielt und schließlich ein sehr günstiges Smartphone, das Galaxy A20e, das für Sparfüchse interessant sein dürfte. Das sind die Preise:

Die Samsung-Deals im Check

Bei allen drei Deals bietet Media Markt den absoluten Bestpreis. Die Preisvergleiche zeigen allesamt, dass hier die Handelskonkurrenz in den Schatten gestellt wird. Insbesondere beim Note 10 Plus und beim A90 mit 5G ist das Sparpotenzial enorm; heißt: Im Vergleich sparst du mehr als 100 Euro (200 Euro beim A90, circa 150 beim Note 10+). Dazu gilt insbesondere für Note-Liebhaber: So günstig war das Note 10+ bislang noch nie.

Im Verhältnis trifft das hohe Sparpotenzial auch auf das A20e zu – hier liegt Media Markt rund 20 Euro unterhalb der Konkurrenz, was in der Preisliga rund um die 120-Euro-Marke nicht zu verachten ist. So günstig kommst du derzeit an kein aktuelles Samsung-Smartphone.

Drei Smartphone-Deals unter 200 Euro, die einen Blick wert sind

Auch sonst gibt es einige Deals, die – je nach Smartphone-Bedarf – einen genaueren Blick wert sind:

Auch hier bietet Media Markt alle Smartphones zu klaren Bestpreisen an. So erhältst du das Sony Xperia 10 mit seinem langen 21:9-Display derzeit nirgends sonst für weniger als 200 Euro. Das Nokia 3.2 dürfte durch den Preissturz auf 95 Euro das interessanteste Gerät für unter 100 Euro sein. Und mit dem Wiko View 3 Pro erhältst du mit 128 GB den größten internen Speicher seiner Preisklasse.

Über die Aktion

Diese und weitere Smartphone-Schnäppchen gibt es noch bis Montagmorgen, 8:00 Uhr, online bei Media Markt und Saturn. Es ist möglich, dass andere Händler die Deals kontern und beim Preis zumindest gleichziehen. Zudem entstehen bei Media Markt und Saturn keine Versandkosten.

Weitere Angebote gibt es heute auch bei Saturn:

