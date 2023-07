MediaMarkt reduziert Xiaomi drastisch: Diese 3 Deals darfst du nicht verpassen

Vom 15. Juli bis 23. Juli (23:59 Uhr) lockt der Elektronikhändler in seinem Onlineshop mit starken Rabatten auf Xiaomi-Produkte von teils über 50 Prozent. Dadurch entstehen einige gute Deals, auf die sich ein genauerer Blick lohnt.

Elektrische Fahrradpumpe von Xiaomi für 33 Euro

Ein absolutes Must-have der Xiaomi Week gibt’s bereits für 33 Euro. Mit 4,7/5 Sternen bewertet und wirklich praktisch ist das Gadget mit dem Namen „Portable Electric Air Compressor 1S“. Dahinter verbirgt sich eine elektrische Pumpe, mit der du Fahrradreifen und sogar Autoreifen sowie Fußbälle, Luftmatratzen und Co. per Akku und ohne Muskelkraft aufpumpen kannst – ja sogar Autoreifen versorgst du hiermit komfortabel mit Luft. Via USB-Typ-C-Kabel lädst du das Werkzeug danach wieder auf. Der Air Compressor ist zudem schön kompakt, sodass er problemlos in die Fahrradtasche oder unter den Roller-Sitz passt.

Auf dem Preisschild des Tools stehen normalerweise knapp 60 Euro (UVP). Jetzt gibt es den elektrischen Helfer aber bereits für 33 Euro – und damit zu einem echten Mitnahmepreis.

Redmi Note 12 Pro für 269 Euro

Bist du auf der Suche nach einem neuen Smartphone, könnte sich außerdem ein Blick aufs Redmi Note 12 Pro lohnen. Denn das gibt’s im Zuge der Xiaomi Week für nur noch 269 statt rund 400 Euro. Das Handy punktet mit einem 6,67 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit 120 Hertz. Insbesondere die hohe Bildwiederholrate ist in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit. Umso schöner, denn hierdurch sehen Bewegungen auf dem Display angenehm flüssig aus. Weiterhin setzt Xiaomi hierbei auf einen performanten MediaTek Dimensity 1080 Prozessor und 128 GB Speicherplatz. Unterstützt wird der Chip von 6 GB Arbeitsspeicher.

Beeindruckend ist zudem das rasend schnelle Aufladen via 67 W Turbo-Charge. Hiermit ist der Akku im Nu wieder auf 100 Prozent geladen. Für genügend Energie für ein bis zwei Tage sorgt darüber hinaus die große 5.000-mAh-Batterie im Gehäuse.

Xiaomi Watch S1 mehr als die Hälfte reduziert

Und zu guter Letzt kannst du dir in der Aktionswoche die Smartwatch Xiaomi Watch S1 zum Schnäppchenpreis von gerade einmal 99 Euro zulegen. Das ist weniger als der halbe Preis – denn normalerweise stehen hierfür 229 Euro (UVP) auf der Rechnung.

Die smarte Armbanduhr ziert ein 1,43 Zoll großes AMOLED-HD-Display, das von Saphirglas geschützt wird. Dank integriertem NFC lässt sich mit dem Wearable unter anderem bezahlen. Außerdem kannst du mithilfe der Watch Gesundheitsdaten, wie deine Herzfrequenz, den SpO2-Wert sowie deine Schlafqualität ermitteln. Und dank des großen Akkus kannst du die smarte Uhr laut Xiaomi bis zu 12 Tage lang ohne eine erneute Aufladung nutzen.